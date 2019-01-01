موقع فرنسي يقع في خطأ جسيم بوضع صورة جمال عبدالناصر بدلا من "الخليفي"

وقع موقع "CNews" الفرنسي، والتابع لشبكة قنوات "CNews"، في خطأ جسيم، عندما خلط بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الحالي.

وفي خبر نشره الموقع الفرنسي، عن التحقيق مع الخليفي على إثر اتهامات موجهة إليه بالفساد، أخطأ الموقع بوضع صورة الراحل جمال عبد الناصر على الخبر، بدلًا من صورة الخليفي نفسه.

ويواجه الخليفي، تهم بالفساد، على إثر طلب قطر لاستضافة بطولة العالم للقوى عامي 2017 و2019.