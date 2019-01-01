بالفيديو| ضجة في الجزائر بسبب معلمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو لمعلمة تعرضت للتعنيف، ليثير حالة من الاستياء والاستنكار بين النشطاء.

وتعرضت المعلمة للتعنيف ومضايقات من التلاميذ في ولاية البليدة، شمالي الجزائر، حسبما ظهر في لقطات الفيديو الذي تم تصويره، والذي تسبب في ضجة كبيرة بالشارع الجزائري.

وقام التلاميذ برشق معلمتهم بالبيض والفارينية ويمزقون ملابسها على قارعة الطريق، دون معرفة السبب وراء ذلك ليصف المتابعين على صفحات "فيسبوك" الحادث بالمنظر المخزي، بحسب صحيفة "النهار".

وفتحت مصالح الأمن الحضري لحي 1024 تحقيقا في الحادث، وقامت بتوقيف بعض التلاميذ إلا أن المراقبة تنازلت على الشكوى.