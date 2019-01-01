راكب يدخل في شجار عنيف تسبب في عودة طائرة إلى مطارها

04:29 م | الجمعة 24 مايو 2019
بعدما حاول خنق راكبة.. راكب يتسبب في شجار عنيف وعودة الطائرة للمطار

بعدما حاول خنق راكبة.. راكب يتسبب في شجار عنيف وعودة الطائرة للمطار

كتب: الوطن

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تتعرض الطائرات لبعض الحوادث، الأمر الذي يجعل الركاب دائما عرضة للخطر، وفي بعض الأحيان يضطر قائد الطائرة للعودة بها إلى المطار لاكتشافه عطل ما أو تهديد، ولكن في حادث عاد قائد بالطائرة إلى موسكو بسبب تصرف غريب من أحد الركاب.

وهاجم راكب المسافرين معه على متن الطائرة الروسية "سيموتون" التي أقلعت من العاصمة الروسية موسكو، في تصرف غريب وعنيف، ما تسبب في صراع و شجار بين الراكب والمسافرين، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وبدأ الراكب هجومه بشتم الطيار ومساعده، مديعا إنهم نائمين، ما أثار موجة من الذعر بين المسافرين ، ثم هجم الراكب فجأة على امرأة مسافرة معه محاولا خنقها، وضرب راكب آخر بهاتفه المحمول، ما أدى لتدخل المسافرين الآخرين على الطائرة، وقيدوا الراكب المهاجم في مقعده بعد شجار عنيف معه.

وعاد الطيار بالطائرة إلى مطار موسكو ، لينقل الراكب المعتدي إلى المستشفى، ويتوفى متأثرا بجراحه نتيجة للشجار بينه وبين المسافرين، وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا موسعا لمعرفة ملابسات الواقعة.

 

 

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