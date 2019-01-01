ضربة جديدة لها.. هواتف "هواوي" بدون فتحات "ميموري"

منذ إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إدارجها في القائمة السوداء، والأزمات تتوالى على شركة "هواوي" الصينية، حيث أعلنت شركة "sd " card association "، وقف تعاملها مع "هواوي" في ضربة كبيرة للشركة الصينية.

ومنعت الشركة التعامل مع "هواوي"، ما يعني أنه لم يعد مسموحا لـ"هواوي" تصنيع هواتف بفتحات بطاقات ميموري، سواء كانت "microSD" أو "SD"، وهذا الأمر يؤثر بشدة على هوات الشركة وخاصة هواتف "Honor" والتي تصنع بمساحة تخزين قليلة، وفقا لموقع "slashgear" الأمريكي.

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وتأتي الضربة الجديدة بعد إعلان عددا من الشركات الأمريكية، إيقاتف تعاملاتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني، حيث كانت البداية مع شركة "جوجل" والتي قررت سحب ترخيص أندرويد من هواتف "هواوي" ومنع استخدام منتجات وبرامج "جوجل"، باستثناء تلك المنتجات ذات المصادر المفتوحة.

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كما امتد حظر "جوجل" لـ"هواوي" لتعليق شحنات الرقائق المكونة لأجهزة "هواوي" المحمولة، بسبب مخاوف من استخدام تكنولجيا "هواوي" في الأنشطة التجسسية الصينية.

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وأخبرت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية "إنتل" و"كوالكوم" و"بورودكوم" و"سيلينكس" موظفيها إنها لن تزود "هواوي" بشحنات الرقائق حتى إشعار آخر، كما علقت إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق، الشحنات لشركة "هواوي"، ما يؤدي لإلحاق أضرار جسيمة بقدرة "هواوي" على القيام بأعمالها.

وكانت "مايكروسوفت" أحدث الشركات التي مكنعت التعامل مع شركة "هواوي"، في حصار تكنولوجي كامل على الشركة الصينية.