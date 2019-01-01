تنين "دينريس" .. يظهر في حفل افتتاح بطولة وطنية بكوريا الجنوبية

أثار مقطع فيديو لحفل افتتاح بطولة وطنية في كوريا الجنوبية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في سماء الملعب تنينا ضخما مثل تنانين المسلسل الدرامي الشهير "Game of thrones" والذي عرضت الحلقة منه يوم الإثنين الماضي، منتهية بمقتل "دينريس" أم التنانين، والتي جرى استلهام فكرة الافتتاح منها.

وتدوار رواد السوشيال ميديا الفيديو غير مصدقين ما يحدث، إلا أن الفيديو جرى تصويره باستخدام تقنية "التصوير المجسم" ثلاثية الأبعاد، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وجرى تشغيل العرض بالاعتماد على شبكة الاتصالات فائقة السرعة "5G"، ليبدو التنين وكأنه مخلوق حقيقي يحوم فوق أرض الملعب.