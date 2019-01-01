ولادة طفلة بـ14 إصبعا

في واقعة نادرة، أجرى الجراحون الصينيون عملية تجميل لإزالة الأصابع الزائدة في يدي طفلة ولدت بأربع عشرة إصبعا في اليدين.

ويبدو أن الحالة النادرة للطفلة ذو الـ3 أعوام، جاء شبيها بأقاربها الذين يعانون من التشوه الخلقي ذاته في الكفين، ولكنهم لم يخضعوا لعمليات جراحية تجميلية، لقلة ذات اليد، بحسب "روسيا اليوم".

وبعد إجراء العملية في إحدى مستشفيات الصين، وعد الجراحون والدي الطفلة بأن الجراحة ستكون ناجحة وأن يدي الطفلة، ستصبحان جميلتين وستستطيع تحريك أصابعها بسهولة.

ووجود إصبعين زائدتين في كل يد من يدي الطفلة، صعب من إجراء العملية بحسب الجراح تشان جي، مشيرا إلى عدم معرفة الأصابع التي يجب إزالتها إضافة إلى أن كفي الطفلة مختلفتان، ففي اليد اليسرى نمت إصبعان إضافيتان، بينما في اليد اليمنى نما إصبعان من الإبهام، جعل العملية ليست سهلة.

وصحح الجراحون شكل الإبهام، وغيروا اتجاه نموه بواسطة أسلاك معدنية.