بعد فضائحه.. "ذئب هوليوود" يدفع 44 مليون دولار تعويضا لضحاياه

فضائح واتهامات، واجهت المنتج الأمريكي الشهير هارفي واينستين، بعدما جرى تقديم عدد من الدعاوي ضده بتهمة التحرش.

وبدأت فضائح منتج هوليوود في أكتوبر 2017، بعد تحقيق استقصائي كشف تحرشه بعدد من السيدات، لتتوالى بعد ذلك الفضائح، قبل أن يوجه القضاء الأمريكي في عام 2018 رسميا له تهم الاغتصاب، بعدما تحرش بأكثر من 70 امرأة، بينهن نجمات في هوليوود، مثل جوينيث بالترو، وأنجلينا جولي، وجوديث جودريش، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

وتوصل "هارفي" لصفقة لإسقاط بعض الدعاوي التي تواجهه، ومن المقرر أن يدفع "هارفي" والملقب بـ"ذئب هوليوود" 44 مليون دولار تعويضات لضحايا تحرشه.

وأعلنت شركته السينمائية طرده منها، كما جرى طرده من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وانفصلت عنه زوجته.