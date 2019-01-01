في تونس.. عزل مؤذن تسبب بإفطار الصائمين قبل أذان المغرب بـ7 دقائق

08:15 م | الخميس 23 مايو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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عزلت وزارة الشؤون الدينية في تونس، مؤذنا في محافظة "نابل" شمال البلاد، على خلفية رفعه أذان المغرب قبل موعده، ما تسبب بإفطار مواطنين صائمين قبل الموعد بـ 7 دقائق كاملة.

وبحسب ما قاله موقع "راديو ميد" التونسي، رفع مؤذن مسجد "سيدي الشريف"، بمدينة دار شعبان الفهري، آذان المغرب قبل 7 دقائق من وقت الأذان مما تسبب في إفطار عدد كبير من المواطنين قبل الوقت.

وقد حمّل سكان دار شعبات الفهري المسؤولية للقائمين على الجامع.

وقال المدير الجهوي لوزارة الشؤون الدينية في نابل، برهان السويسي، إن "مؤذن جامع سيدي الشريف، في منطقة دار شعبان الفهري أوقف عن العمل"، عقب رفعه مساء الثلاثاء أذان صلاة المغرب قبل وقته، ما تسبب في إفطار سكان المنطقة قبل أن يحين موعد الإفطار.

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