10 معلومات عن وليد سليمان "ضحية رامز في الشلال"

05:59 م | الخميس 23 مايو 2019
وليد سليمان

وليد سليمان

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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يقع وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر.

وليد سليمان العائد حديثًا إلى قائمة منتخب مصر، استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الحالي، يمتلك مسيرة طويلة مع النادي الأهلي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي 10 معلومات عن "الحاوي"، كما يلقبه جمهور الأهلي:

- مواليد ديسمبر 1984 ويبلغ عمره 34 عامًا.

- انضم إلى الأهلي في أغسطس 2011.

- ينتهي عقده الحالي مع القلعة الحمراء في 30 يونيو 2020.

- قيمته السوقية 600 ألف يورو، وفقًا لما قاله موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

- أول مباراة له بالقميص الأحمر كانت يوم 28 أغسطس 2011، أمام مولودية الحزائر، في دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي وشارك فيها 21 دقيقة.

- لعب 218 مباراة مع النادي الأهلي، سجل فيهم 48 هدفًا، وصنع 44 آخرين.

- يمتلك وليد سليمان 10 بطولات مع المارد الأحمر بواقع (3 دوري، 1 كأس مصر، 3 بطولات سوبر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 1 بطولة كونفدرالية).

- لعب لفريقي إنبي وبتروجيت قبل الانتقال إلى الأهلي، بعد صراع طويل، وبصفقة بلغت 8 ملايين جنيه.

- طوال مسيرته مع الأهلي حصل على 24 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرتين.

- أما في مسيرته بالدوري المصري حصل 50 بطاقة صفراء، وطرد 5 مرات.

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