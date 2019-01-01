"وصفة سحرية".. شيف فرنسي يقلي البطاطس بالماء بدل الزيت

قدم الشيف الفرنسي بيير مارشيسو، وصفته السحرية للبطاطس المقلية في الماء بدل الزيت، وهي إحدى أهم الوصفات الناجحة التي اشتهر بها في سوق "شانت كوك".

ونقل موقع "يورونيوز" عن الشيف قوله، إنه للحصول على البطاطس الخالية من السعرات الحرارية والمقلية بالماء، عليك اتباع عدة خطوات.

وأضاف الشيف الذي كان يعمل لدى رئيسة الأرجنتين كريستينا إليزابيث فيرنانديز: "قم بطهي البطاطس، الهليون، الخيار، أو أي من الخضروات التي تريد في الماء المغلي لمدة 7 دقائق، سوف تقوم هذه الخضروات بامتصاص الماء وعندما تجهز، ضعها في المقلاة لمدة 6 إلى 7 دقائق أخرى، هنا سوف يميل لون البطاطس إلى الذهبي بسبب الزيت. وبما أن الماء أثقل من الزيت، لن تمتصه البطاطس! وهكذا بإمكانك تناول بطاطس مقلية، قليلة الدهون دهنية وبسعرات حرارية أقل لأن الزيت لم يخترقها. ببساطة إنها الفيزياء".

ولفت الشيف إلى ضرورة تقطيع البطاطس إلى أصابع رفيعة.