بالصور| هجوم على ماجد المصري بسبب العنصرية ضد الأفريقيات

04:12 م | الخميس 23 مايو 2019
هجوم على ماجد المصري بسبب العنصرية

هجوم على ماجد المصري بسبب العنصرية

كتب: منى السعيد

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هاجم رواد السوشيال ميديا الفنان ماجد المصري بسبب ما أسموه "العنصرية ضد الفتيات الأفريقية"، واستشهدوا بما صرح به خلال برنامج شيخ الحارة.

قال المصري خلال حلقته برنامج شيخ الحارة فى الدقيقة 13 من الحلقة، إنه تعرض لمقلب من أحد أصدقاءه، الذى أخبره أن هناك 3 فتيات يرغبن فى التعرف عليه، بصفته فنان مشهور.

وأضاف، أن زميله حدد الموعد الثاني بعد منتصف الليل فى ميدان روكسي، وبالفعل ذهب قبل الموعد بخمس دقائق، وركبت الفتيات وكن يرتدين غطاء للرأس، وبعد التعارف طلب منهن خلع الغطاء، ليجد أنهن أفريقيات، فبدأ بالصراخ "انزلى.. انزلى".

واتنقدت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف ماجد

فقال محمد: "لا بصراحة قدوة قدوة".

وقالت داليا: "ما أنت كمان يا ماجد أفريقى ومش أبيض".

بينما صوفيا دونت: "والمطلوب مننا نضحك طبعا ونقول علي دمه خفيف صح".

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