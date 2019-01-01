"الحوت بيحب التكييف والحمل عنيف".. اعرف رد فعل صديقك في الحر من برجه

يختلف كل شخص عن الآخر في مدى قوة تحمله للأجواء الحارة، فهناك من لا يبالي وآخر يفضل الهرب ويلزم المنزل والجلوس تحت التكييف، وعلى النقيض يتملك البعض مشاعر العصبية الشديدة.

وتشهد البلاد، اليوم، طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء وخاصة في النهار، ولذلك تقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج لـ "الوطن"، رد فعل أصحاب كل برج في الجو الحار.

الحوت

يهرب أصحابه من هذا الجو ويفضلون الجلوس في التكييف والنوم، كما ينفصلون عن كل شيء ويختفون عن المحيطين بهم.

الأسد

يفضلون راحة أنفسهم وتجاهل الآخرين والجلوس في المنزل، ومن الممكن أن يغلقوا هاتفهم الذكي: "بيشتروا دمغهم".

القوس

يشبه أيضا لبرج الأسد في رد فعله من الجو الحار، حيث يفضل راحة نفسه وتجاهل الآخرين، ومن الممكن أن يغلق أصحابه الهاتف ويجلسوا في المنزل.

الجوزاء

لا يستطيع أصحابه الابتعاد عن المحيطين بهم، فالحياة بالنسبة لهم الخروج وتبادل الحديث فهم اجتماعيين في الجو الجار، وإذا شعروا بتعب لا يمنعهم ذلك من الانطلاق: "مفيش حاجة بتعطلهم بيعتبروا دي الحياة مش هنضيع يوم من عمرنا عشان حر" وفقا لخبيرة الأبراج.

الحمل

بشكل عام معتد بنفسه ويميل للغصب والعصبية، وفي الحر لا يتحمل نفسه ويكون عصبي وهو بطبعه عنيف، ويزداد ذلك للغاية في هذا الطقس.

العذراء

يقدس العمل حتى لو الطقس شديد الحرارة، فهم لا يستطيعون العيش دون عمل: "الشغل عنده رقم واحد".

الجدي

يشبه أيضا برج العذراء، يعتبر أصحابه العمل والواجب أهم شيء وأولوية في حياتهم، حتى ولو في الحر.

الدلو

يلتزم في أداء مهامه في العمل، ولكن لن يكون بكامل لياقته في الطقس الحار.

السرطان

يتصف صاحب هذا البرج بأنه حساس جدا فمن الممكن من أقل شيء يكون رد فعله عنيف، فأنه لا يريد أن يزعجه أي شخص أو يضغط عليه وخاصة في الحر أي كلمة مقصودة أو غير مقصودة رده سيكون عنيف حتى المزاح معه أو السخرية تجنبه معه في هذا الجو شديد الحرارة.

الثور

يحب راحة نفسه، ويحاول الانتهاء من كل مهامه ولديه قوة تحمل كبيرة.

العقرب

يمتلك أصحابه قوة تحمل كبيرة، ويحبوا الشيء الذي يحتوي على التحدي والمجادلة.

الميزان

رغم أن أصحاب برج الميزان يتصفون بالصبر، إلا أن طاقتهم قليلة فعندما تنتهي يصبحون عصبين جدا بسبب تأثير التعب، وفي هذا الجو الحار من السهل أن يفقدوا أعصابهم مع أنهم مسالمين، ولكن في حال تعاملهم مع أشخاص لا يقدرون تعبهم سيتصرفون بعصبية.