لمواجهة انخفاض المواليد.. عمدة بلدة فرنسية يوزع "فياجرا" على السكان

02:57 م | الخميس 23 مايو 2019
خوفا من إغلاق المدارس.. بلد فرنسية توزع الفياجرا على السكان

خوفا من إغلاق المدارس.. بلد فرنسية توزع الفياجرا على السكان

كتب: الوطن

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يحاول الكثيرون دائما التوعية بأهمية تنظيم النسل، وعدم إنجاب الكثير من الأطفال، ولكن في فرنسا حدث العكس حيث لجأ عمدة إحدى البلدان الفرنسية لطريقة غير تقليدية من أجل تشجيع الأزواج على الإنجاب.

وقال "جون ديبوزي" عمدة بلدة "مونتيرو" بشمال فرنسا، إنه لاحظ قلة أعداد الطلاب بالمدارس ما يهدد بإغلاقها، فأصدر قرار بتوزيع حبوب الفياجرا الزرقاء على الأزواج ما بين 18 و40 عاما، من أجل تشجيعهم على الإنجاب، وإنقاذ المدارس من الإغلاق، وفقا لـ"روسيا اليوم".

واجتمع "ديبوزي" يوم الثلاثاء الماضي، بعدد من المسؤولين لتحديد مصير المدرسة واقترح عليهم تشجيع سكان جدد على القدوم للبلدة، وبالتالي زيادة عدد التلاميذ.

 

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