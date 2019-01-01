"عارفكم يا بتوع الكاميرا الخفية".. فائز يرفض استلام 135 ألف ريال

02:54 ص | الخميس 23 مايو 2019
الشرطة السعودية - أرشيفية

الشرطة السعودية - أرشيفية

كتب: وكالات

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استعانت غرفة الرياض، بالشرطة، لإقناع أحد الفائزين بمسابقة، باستلام جائزة مالية تقدر بـ 135 ألف ريال، كانت ضمن جوائز شركة الاتصالات السعودية.

وكانت بداية القصة عندما تواصلت الشركة مع المواطن الفائز من محافظة بيشة، بإشراف وحضور مباشر من قِبل ممثل غرفة الرياض، ولم يصدق المواطن الخبر، وفشلت كل المحاولات في إقناعه، فيما حاولت غرفة الرياض، باعتبار أنها الجهة الرسمية المشرفة على المسابقات داخل منطقة الرياض، التواصل مع الفائز الذي كرر الرفض وعدم تصديقه خبر فوزه، وفقا لـ صحيفة "سبق الإلكترونية".

وأصرت الغرفة على عدم إعادة السحب على الجائزة لاختيار فائز آخر، إذ رأت أن الفائز أحق بها، ويجب إقناعه، لتبدأ الغرفة بالتواصل مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، لعل في اتصال الشرطة ما يعطي مصداقية لدى المواطن الفائز.

وتفاعلت الشرطة مع طلب الغرفة، وتواصلت مع المواطن، وأكدت حقيقة فوزه بالجائزة، وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لاستلام جائزته، وتسلم الفائز جائزته بحضور مسؤولي الغرفة وشركة الاتصالات السعودية.

وأكدت الغرفة ضرورة مراعاة جمهور المشاركين بالمسابقات، التحقق من المسابقات التي يتم الترخيص لها من قِبل الغرفة وفق شروط محددة، مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المسابقات المرخصة من خلال زيارة موقع الغرفة الرسمي.

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