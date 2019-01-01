"اتكتبله عمر جديد".. رجل يصاب بسهم نافذ في القلب وينجو بمعجزة

08:54 م | الأربعاء 22 مايو 2019
"اتكتبله عمر جديد".. رجل يصاب بسهم نافذ في القلب وينجو بمعجزة

"اتكتبله عمر جديد".. رجل يصاب بسهم نافذ في القلب وينجو بمعجزة

كتب: الوطن

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يصادف الأطباء دائما في أثناء عملهم بالمستشفيات بعض المواقف الغريبة، وكان أغربها عندما فوجيء أطباء بإحدى مستشفيات إيطاليا برجل يدخل المستشفي وهو مصاب بسهم في القلب ويمشي على قدميه.

وقال أطباء بإحدى مستشفيات مدينة تورينو الإيطالية، إنهم فوجئوا برجل يدخل المستشفي ماشيا على قدميه ومصاب بسهم نافذ في القلب، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وأوضح الأطباء أنهم تمكنوا من إزالة السهم، في عملية دقيقة وخطرة وأوقفوا نزيف الدم، لينجو الرجل من الموت بمعجزة، ولم يعرف الأطباء كيفية دخول السهم لجسد الرجل.

 

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