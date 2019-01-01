دراسة أمريكية: الصيام 30 يوما يقلل خطر مرض السكري

للصيام فوائد عديدة من تنظيف الأمعاء، وخفض الوزن، وتحسين نبضات القلب، بالإضافة إلى ما بينته نتائج دراسة جديدة، حيث أوضحت أن الصيام لمدة 30 يوماً يؤدي إلى زيادة بروتينات معينة في الجسم تحسّن من استفادته من الأنسولين.

وينعكس زيادة بروتينات تحسن الاستفادة من الأنسولين، على الوقاية من السكري ومشاكل التمثيل الغذائي، وتحسين أداء الكبد، بحسب موقع "24".

يساعد الصيام لمدة 30 يوما، بحسب البروفيسورة آيس ليلى مينديكوغلو من كلية طب بايلور بمدينة هيوستن الأمريكية، على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين، وتنقية الجسم من آثار النظام الغذائي الغني بالدهون.

وشارك في الدارسة التي أجريت في سان دييجو بكاليفورنيا، 15 شخصاً طُلب منهم الصيام لمدة 15 ساعة من بين الشروق وغروب الشمس لمدة 4 أسابيع، وفي الأسبوع الخامس بعد انتهاء الصيام تبين زيادة مستوى بروتين يسمّى تروبوميوسين، ويُرمز له TPM، ويلعب هذا البروتين دورا مهما في زيادة حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي تقليل خطر السكري.