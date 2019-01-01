دراسة أمريكية: الصيام 30 يوما يقلل خطر مرض السكري

08:31 م | الأربعاء 22 مايو 2019
الأنسولين

الأنسولين

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

قتل 409 حيوانات قبل صيغته النهائية.. الأنسولين قصة أكسير أنقذ البشرية

قتل 409 حيوانات قبل صيغته النهائية.. الأنسولين قصة أكسير أنقذ البشرية

أستاذ سكر: الأنسولين الجديد للأطفال يستمر مفعوله لـ24 ساعة

أستاذ سكر: الأنسولين الجديد للأطفال يستمر مفعوله لـ24 ساعة

حقنة الأنسولين تحت الجلد في أثناء الصوم هل تفطر؟.. الإفتاء تجيب

حقنة الأنسولين تحت الجلد في أثناء الصوم هل تفطر؟.. الإفتاء تجيب

"طب قصر العيني" تستقبل رمضان بمؤتمر علمي عن فوائد الصيام

"طب قصر العيني" تستقبل رمضان بمؤتمر علمي عن فوائد الصيام

للصيام فوائد عديدة من تنظيف الأمعاء، وخفض الوزن، وتحسين نبضات القلب، بالإضافة إلى ما بينته نتائج دراسة جديدة، حيث أوضحت أن الصيام لمدة 30 يوماً يؤدي إلى زيادة بروتينات معينة في الجسم تحسّن من استفادته من الأنسولين.

وينعكس زيادة بروتينات تحسن الاستفادة من الأنسولين، على الوقاية من السكري ومشاكل التمثيل الغذائي، وتحسين أداء الكبد، بحسب موقع "24".

يساعد الصيام لمدة 30 يوما، بحسب البروفيسورة آيس ليلى مينديكوغلو من كلية طب بايلور بمدينة هيوستن الأمريكية، على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين، وتنقية الجسم من آثار النظام الغذائي الغني بالدهون.

وشارك في الدارسة التي أجريت في سان دييجو بكاليفورنيا، 15 شخصاً طُلب منهم الصيام لمدة 15 ساعة من بين الشروق وغروب الشمس لمدة 4 أسابيع، وفي الأسبوع الخامس بعد انتهاء الصيام تبين زيادة مستوى بروتين يسمّى تروبوميوسين، ويُرمز له TPM، ويلعب هذا البروتين دورا مهما في زيادة حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي تقليل خطر السكري.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

موجة حر جهنمية تضرب مصر ودول عربية خلال أيام

موجة حر جهنمية تضرب مصر ودول عربية خلال أيام

من المتوقع أن تشهد مصر ودول عربية موجة حارة شديدة، وذلك حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن القاهرة لم تشهد مثل هذه الموجة منذ بداية الموسم.
بالفيديو| "حفلة على صلاح" في طائرة ليفربول.. ومصريون: "حرام ده صايم"

بالفيديو| "حفلة على صلاح" في طائرة ليفربول.. ومصريون: "حرام ده صايم"

نشر أوكسلايد تشامبرلين، لاعب ليفربول مقطع فيديو يظهر فيه محمد صلاح نائمًا في الطائرة خلال رحلة الريدز إلى إسبانيا.
"هواوي" تطمئن مستخدميها بعد حظر أندرويد: سنزودكم بتحديثات الأمان

"هواوي" تطمئن مستخدميها بعد حظر أندرويد: سنزودكم بتحديثات الأمان

كشفت شركة هواوي الصينية عن أول رد فعل لها بعد قرارا شركة جوجل بسحب ترخيص نظام أندرويد، حيث عملت على طمأنة مستخدميها.
بالفيديو| شاب يعذب كلب حتى الموت في الوادي الجديد

بالفيديو| شاب يعذب كلب حتى الموت في الوادي الجديد

انتشر مقطع فيديو في الوادي الجديد يظهر فيه شخص يعذب كلب ضال بطريقة مأساوية حتى الموت
كيف تؤثر أزمة هواوي على مستخدمي الهواتف؟.. خبير تكنولوجي يجيب

كيف تؤثر أزمة هواوي على مستخدمي الهواتف؟.. خبير تكنولوجي يجيب

يوضح خبير التكنولوجيا مالك صابر أزمة هواوي ويشرح تأثيرها على مستخدمي الهواتف.