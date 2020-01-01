هل ترغب بالعيش على المريخ؟.. سجل اسمك الآن

رغم انتظار أشهر كثيرة حتى يستطيع البشر سكن كوكب المريخ، أتاحت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، فرصة لإرسال البشر أسمائهم إلى الكوكب.

وفي مهمة من المقرر إطلاقها في يوليو 2020 لتهبط على المريخ بحلول فبراير 2021، سيتم حفر الأسماء المرسلة على رقائق يتم نقلها إلى المريخ، بحسب صحيفة "البيان".

ولن تكون هذه المهمة مأهولة بالبشر، لكن سيكون على متنها مسبار للبحث عن مؤشرات على حياة ميكروبية ماضية، ومن أجل تحديد مناخ الكوكب والجيولوجيا وجمع عينات وتمهيد الطريق للاستكشاف البشري.

ويعد إرسال الأسماء جزء من حملة مشاركة عامة لتسليط الضوء على المهام المتعددة التي تم التخطيط لها كجزء من مبادرة ناسا "من القمر إلى المريخ".

وتهدف ناسا إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024، وإجراء مزيد من الاستكشاف لسطحه.