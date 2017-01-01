أزمات "هواوي" مستمرة.. شبكة 5G تهدد أعمال الشركة

06:00 م | الأربعاء 22 مايو 2019
أزمات "هواوي" مستمرة.. شبكة 5G تهدد أعمال الشركة

أزمات "هواوي" مستمرة.. شبكة 5G تهدد أعمال الشركة

كتب: الوطن

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وقعت شركة "هواوي" الصينية في أزمة كبيرة بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، قرارا بوضع "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها دون موافقة من الحكومة.

وفي عام 2017، تمكنت شركة هواوي من بيع أكثر من 54 مليون هاتف  في أنحاء العالم، بما يعادل 15% من حجم السوق العالمي للهواتف، وأصبحت الشركة في المرتبة الثانية بعد سامسونج  كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم.

وقررت "جوجل" سحب ترخيص أندرويد من هواتف "هواوي" ومنع استخدام منتجات وبرامج "جوجل"، باستثناء تلك المنتجات ذات المصادر المفتوحة.

وفي أغسطس الماضي، حظرت الحكومة الاسترالية والنيوزيلندية "هواوي" و"ZTE" من توفير معدات لشبكة الجيل الخامس في أستراليا ونيوزيلندا، حيث أن شبكة الجيل الخامس سوف تدعم أنظمة المياه والكهرباء والصحة وحتى السيارات ذاتية القيادة، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك تجهيزات ذات خطورة عالية ضمن الشبكة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت كندا "منغ وانزو"، المديرة المالية لشركة هواوي وابنة مؤسس الشركة في مطار فانكوفر، بطلب من الحكومة الأمريكية، وأصدرت وزارة العدل الأمريكية قائمة من 23 تهمة رسمية ضد "هواو"ي، شملت تهما بالتحايل وسرقة أسرار تكنولوجية من الشركات الأمريكية.

وأطلقت السلطات الكندية سراح "وانز" بكفالة مالية قيمتها 10 ملايين دولار كندي، مع تحديد مكان إقامتها وارتداء سوار التتبع، بعد ثلاثة أيام من احتجازها.

ويهدد الحظر "هواوي" بعرقلة نشاطها التكنولوجي، حيث كانت تستعد لاقتطاع جزء كبير من كعكة شبكات اتصالات الجيل الخامس، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، ما يؤدي إلى خلق تعقيدات كبيرة في الإدارة اليومية لأعمال "هواوي".

 

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