لم يشاهدوا الحلقة الأخيرة.. غضب بين متابعي Game of thrones في الصين

"تنصيب بران ملكا للممالك السبع"، "مقتل "دينريس" ، "نفي "جون سنو"، "استقلال مملكة الشمال"، كلها أحداث مثيرة ضمتها الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي الشهير "Game of thrones"، والتي عرضت يوم الإثنين الماضي.
وقال المكتب الصحفي لشبكة "HBO" الأمريكية، إن السلطات الصينية منعت شبكة "Tencent Video"، من بث الحلقة النهائية من "Game of thrones" بسبب النزاع التجاري بين "واشنطن" و"بكين"، ولا توجد لديهم أي مشاكل في البث من طرفهم.
وطالب مستخدمو شبكة "Tencent Video" بإعادة الأموال للمشتركين بالخدمة، بسبب عدم مشاهدتهم الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي كانوا ينتظروها منذ سنوات طويلة لمعرفة من الفائز بالعرش وحاكم الممالك السبعة.
وانتهت أحداث المسلسل بقتل "دينريس" أم التنانين على يد "جون سنو"، ونفيه من الممالك، وتنصيب "بران" ملكا للممالك، وانفصال "سانسا" بحكم مملكة الشمال، واستقلال المملكة عن باقي الممالك، بالإضافة إلى تدمير العرش الحديدي.
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