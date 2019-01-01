لم يشاهدوا الحلقة الأخيرة.. غضب بين متابعي Game of thrones في الصين

03:49 م | الأربعاء 22 مايو 2019
"مشافوش الحلقة الأخيرة".. متابعي Game of thrones بالصين غاضبون

"مشافوش الحلقة الأخيرة".. متابعي Game of thrones بالصين غاضبون

كتب: لمياء محمود

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"مخيبة للأمال".. الحلقة الأخيرة من Game of thrones الأسوأ في الموسم

"مخيبة للأمال".. الحلقة الأخيرة من Game of thrones الأسوأ في الموسم

"تنصيب بران ملكا للممالك السبع"، "مقتل "دينريس" ، "نفي "جون سنو"، "استقلال مملكة الشمال"، كلها أحداث مثيرة ضمتها الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي الشهير "Game of thrones"، والتي عرضت يوم الإثنين الماضي.

"علشان ميفوتكش حاجة".. ملخص حلقات مواسم مسلسل Game of thrones

وبسبب الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان آخرها أزمة "هواوي"، لم يتمكن ملايين من متابعي المسلسل في الصين من مشاهدته.

ومن المفترض أن يجري عرض حلقات المسلسل عبر شبكة ""Tencent Video" الصينية، والتي تبث مسلسلات شبكة "HBO" الأمريكية، والمتتجة للمسلسل، وبدلا من عرض الحلقة ظهرت على الشاشة "مشاكل في الإرسال".

ونشرت شبكة "Tencent Video" الصينة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ""Weibo"، إنه سيجري تحديد موعد أخر لبث الحلقة الأخيرة من المسلسل، وفقا لصحيفة "وال ستريت" الأمريكية.

أكثر من 400 ألف توقيع.. حملة لإعادة إنتاج موسم Game of thrones الأخير 

وقال المكتب الصحفي لشبكة "HBO" الأمريكية، إن السلطات الصينية منعت  شبكة "Tencent Video"، من بث الحلقة النهائية من "Game of thrones" بسبب النزاع التجاري بين "واشنطن" و"بكين"، ولا توجد لديهم أي مشاكل في البث من طرفهم.

وطالب مستخدمو شبكة "Tencent Video" بإعادة الأموال للمشتركين بالخدمة، بسبب عدم مشاهدتهم الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي كانوا ينتظروها منذ سنوات طويلة لمعرفة من الفائز بالعرش وحاكم الممالك السبعة.

"مخيبة للأمال".. الحلقة الأخيرة من Game of thrones الأسوأ في الموسم 

وانتهت أحداث المسلسل بقتل "دينريس" أم التنانين على يد "جون سنو"، ونفيه من الممالك، وتنصيب "بران" ملكا للممالك، وانفصال "سانسا" بحكم مملكة الشمال، واستقلال المملكة عن باقي الممالك، بالإضافة إلى تدمير العرش الحديدي.

26 مايو.. HBO تعرض فيلما وثائقيا عن تصوير أحداث Game of Thrones 

ومن المنتظر أن تعرض شبكة "HBO" فيلما وثائقيا عن كواليس تصوير المسلسل في 26 مايو المقبل.

 

 

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