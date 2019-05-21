بالفيديو| مشهد تقشعر له الأبدان.. رجل يصطاد تمساحا بيديه

تمساح
تداول راود موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لرجل أسترالي قام باصطياد تمساح والإمساك به بيديه العاريتين.
وانتشر هذا الفيديو الجريء على "يوتيوب"، وحصد آلاف المشاهدات.
ويصطاد نيكولاس ميلياري فيتزباتريك التماسيح بيديه العاريتين، بحسب صحيفة "البيان" كما اعترف أنه قرر التحقق من مهاراته المكتسبة على مر السنين، مؤكداً أنه لم يفقدها حتى الآن.
مشهد تقشعر له الأبدان.. اصطاد تمساحاً بيديه!https://t.co/EjfCBjI9wx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/K3CYGrbsar— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 21, 2019
مشهد تقشعر له الأبدان.. اصطاد تمساحاً بيديه!https://t.co/EjfCBjI9wx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/K3CYGrbsar
ووقف نيكولاس في النهر والمياه تغمر ركبتيه، ثم انحنى ليتمكن من الإمساك بالتمساح، بعدها يخرج الرجل من المياه ويظهر ما اصطاده أمام الكاميرا، ثم أطلق الأسترالي سراح التمساح وأعاده إلى النهر.
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