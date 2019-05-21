بالفيديو| مشهد تقشعر له الأبدان.. رجل يصطاد تمساحا بيديه

03:57 ص | الأربعاء 22 مايو 2019
تمساح

تمساح

كتب: الوطن

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تداول راود موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لرجل أسترالي قام باصطياد تمساح والإمساك به بيديه العاريتين.

وانتشر هذا الفيديو الجريء على "يوتيوب"، وحصد آلاف المشاهدات.

ويصطاد نيكولاس ميلياري فيتزباتريك التماسيح بيديه العاريتين، بحسب صحيفة "البيان" كما اعترف أنه قرر التحقق من مهاراته المكتسبة على مر السنين، مؤكداً أنه لم يفقدها حتى الآن.

 ووقف نيكولاس في النهر والمياه تغمر ركبتيه، ثم انحنى ليتمكن من الإمساك  بالتمساح، بعدها يخرج الرجل من المياه ويظهر ما اصطاده أمام الكاميرا، ثم أطلق الأسترالي سراح التمساح وأعاده إلى النهر.

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