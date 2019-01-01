بعد أزمتها مع "جوجل".. نظام "أندرويد" سيظل متوفرا على أجهزة "هواوي"

أزمة كبيرة وقعت فيها شركة "هواوي" الصينية، بعدما قررت شركة "جوجل" الأمريكية سحب ترخيص أندرويد من هواتف "هواوي" ومنع استخدام منتجات وبرامج "جوجل"، باستثناء تلك المنتجات ذات المصادر المفتوحة، كما امتد حظر "جوجل" لـ"هواوي" لتعليق شحنات الرقائق المكونة لأجهزة "هواوي" المحمولة، بسبب مخاوف من استخدام تكنولجيا "هواوي" في الأنشطة التجسسية الصينية.

وجاء قرار "جوجل" بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركة "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها إلا بموافقة من الحكومة.

وأصدرت شركة "أندرويد" بيانا أكدت فيه التزامها، بمتطلبات الحكومة الأمريكية، على أن تظل أنظمة الأندرويد متوفرة على هواتف "هواوي"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

والتطبيقات التي يتم تحديثها عبر "جوجل بلاي" لن تتعرض لشيء وستظل تعمل في هواتف المستخدمين الحاليين، ولكن نظام التشغيل، وهو ما يتم تحديثه بواسطة جهاز الهاتف ذاته، ربما لا يسمح بإضافة التحديثات الجديدة عند إصدارها في نهاية هذا العام.

وقالت شركة "هواوي" إنها ستواصل توفير التحديثات الخاصة بأمن الأجهزة، والخدمات الأخرى بعد البيع بالنسبة إلى جميع منتجاتها، وهذا يغطي الأجهزة التي بيعت بالفعل، وتلك التي لا تزال معروضة للبيع في أنحاء العالم.

وكانت "هواوي" في وقت سابق أعلنت أنها تعمل على تصميم نظام تشغيل خاص بها، يعتمد على نسخة أندرويد المتاحة للجميع، والموجودة بالفعل في السوق الصينية.

ولن يتأثر مستخدمو هواتف "هواوي" الحاليين بأي شيء نتيجة قرار سحب الترخيص، وتعمل "هواوي" حاليا على ابتكار نظام تشغيل خاص بها يدعى "هونج مينج".