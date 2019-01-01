«صلاح» يستجيب لـ«الوطن» ويهدى «عبير» تمثالاً

10:25 م | الثلاثاء 21 مايو 2019
«عبير» تتوسط لوحاتها الفنية

«عبير» تتوسط لوحاتها الفنية

كتب: سمر عبدالرحمن

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بعد نحو 3 أشهر من رسمها جرافيتى للنجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول، فاجأها بهديه تذكارية ممهورة بتوقيعه، عبارة عن تمثال مطلى باللون الأصفر، معبراً عن حبه وامتنانه لرسمتها الجميلة.

لم تصدق عبير أشرف، 21 عاماً من محافظة كفر الشيخ، أن الرسمة التى عكفت عليها لساعات طويلة على مدار شهر، وصلت لنجمها المفضل، وفازت بالمركز الأول فى مسابقة شركة DHL على مستوى الوطن العربى، بعد تناولها فى جريدة «الوطن»، والبوح عن أمنيتها فى وصول رسمتها للنجم الدولى.

«رسمت بورتريه لصلاح، وكان تحدياً كبيراً بالنسبة لى، استخدمت أدوات عديدة بمقياس 35X50 فحم ورصاص، وحاولت كثيراً التحدث إلى «صلاح» عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بهدف أن تصل له اللوحة دون جدوى، فنُشرت عنها فى جريدة الوطن، بعدها علمت بوجود مسابقة لشركة تُسمى dhl، اشتركت بها، وكان حلمى أن أكون ضمن الـ50 الأوائل من بين 200 متسابق، لكن فوجئت أن رسمتى وصلت للنجم العالمى، ثم وصلت هدية مُغلفة لباب منزلى، وعندما فتحتها فوجئت أنها تمثال ثقيل بتوقيع محمد صلاح، بحسب «عبير».

فرحت بالهدية، وحرصت على التقاط صور تذكارية معها، والشعور بالامتنان لجريدة «الوطن»، والشركة راعية المسابقة، وتذكرت خطواتها الأولى فى الرسم، حيث كانت صغيرة وتشترى الأدوات من مصروفها الخاص: «أرسم بشكل يومى، وأطور من نفسى دون الرجوع لأحد، سهرت أياماً طويلة من أجل اكتمال رسوماتى المميزة بالقلم الرصاص، الذى يعتبر من أصعب الأدوات فى الرسم، لأنه يركز على سنه الصغيرة ويحتاج جهداً كبيراً».

قامت «عبير» بتحويل شرفة منزلها إلى مرسم خاص، رغم ضيق المساحة: «أقضى به طوال اليوم، أنفذ رسومات مختلفة، وأعرضها عبر صفحتى على فيس بوك»، حتى اقترح علىّ أصدقائى تنظيم دورات تدريبية فى الرسم».

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