7 معلومات عن محمد الشرنوبي "ضحية" رامز في الشلال

يقع الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ضحية اليوم الثلاثاء، في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية MBC مصر.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي 7 معلومات عن محمد الشرنوبي:

- الشرنوبي من مواليد عام 1995، كانت أولى مشاركاته في الأعمال التلفزيونية عام 2008 في مسلسل "وكالة عطية"، وفي العام التالي شارك في فيلم "السفاح" ليقدم دور هاني سلامة في مرحلة الطفولة.

- عام 2010 هو البداية الحقيقية، فقدم خلاله مسلسل "قصة حب"، وكان دوره رئيسيا في الأحداث، وتوالت الأعمال بعدها، ففي كل موسم رمضاني يظهر محمد الشرنوبي ولكن في دور مختلف، فلم يكرر الشخصية ولا الأداء ويحاول اختيار عمل جديد يظهر به.

- عام 2016 كان مختلف كثيرا، فظهر محمد الشرنوبي في الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" بدور "الأمير توفيق" وفي رمضان شارك في مسلسلين، وبدورين مختلفين تماما عن بعضهما البعض.

- كما قام ببطولة فيلم مستقل يحمل اسم HIV، يروي معاناة شاب يدعى "يوسف" أصيب بالإيدز وعانى كثيرا من نظرة الناس والمجتمع ومن صعاب واجهها.

- توالت بعد ذلك أعماله التليفزيونية الناجحة كمسلسل الجماعة ومسلسل لا تطفئ الشمس، إلا أن خطف الأنظار من جديد كمطرب بمشاركته مع الفنانة السورية أصالة في أحد أغاني ألبومها الأخير "مهتمة بالتفاصيل"؛ حيث قدم معها دويتو من ألحانه بعنوان "مين فينا"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

- في مارس 2019، طرح محمد الشرنوبي أول ألبوماته الغنائية، الذي حمل اسم "زي الفصول الأربعة".

- اعترف من قبل بتشجيعه للنادي الأهلي، وذلك من خلال صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام قبل إحدى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.