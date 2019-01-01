النظافة والبعد عن المروحة.. طرق التعامل مع حساسية العين في الصيف

"حساسية العين" أو "التهاب الملتحمة التحسسي" أو "العيون الوردية" مسميات مختلفة لمرض واحد يصيب العينين خلال فصلي الربيع والصيف، بسبب انتشار حبوب اللقاح والأتربة والقشريات والعفن والتي تزداد خلال تغير الفصول، وبحسب الجمعية الوطنية الأمريكية لطب العيون فإن أكثر من ثلث الأطفال حول العالم يعانون من تلك الحساسية.

كيف يصاب الشخص بهذه الحساسية؟

تحدث الحساسية عند التعرض لمثير ومحفز مثل التعرض للغبار أو وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح، مما يسبب إطلاق الجهاز المناعي مادة الهيستامين ومركبات أخرى التي تؤدى لمشاكل مثل صعوبة الرؤية، والشعور بالتعب وصعوبة في أداء الأنشطة اليومية، وقد تسبب اضطرابات النوم، بحسب الموقع الأمريكي "webMD".

أعراض حساسية العين

تختلف الأعراض من شخص إلى أخر، لكن غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بحساسية العين من احمرار العين، زيادة الرغبة في الحكة والشعور بالحرقان، حساسية تجاه الضوء، الاحساس بوجود جسم غريب داخل العين، تورم الجفون، في الحالات الشديدة قد تكون رؤية المريض ضبابية، أو قد يكون الالتهاب مصحوب بنزول إفرازات لزجة.

كيف يمكن التعامل مع حساسية العين؟

هناك بعض النصائح التي يوفرها الأطباء فى الموقع الأمريكي rxlist منها:

التعامل مع العين

حاول ألا تفرك عينيك كثيرًا حتى لا تسبب تفاقم الأعراض عن طريق نقل المواد الكيميائية الالتهابية، كما يجب الامتناع عن وضع ماكياج العيون، ارتداء النظارات بدلا من العدسات.

كمادات العين

ضع كمادات باردة على المنطقة المحيطة بالعين لتخفيف الأعراض، بالإضافة إلى غسل اليدين كثيرًا لتقليل وجود الأوساخ التى قد تنتقل إلى العين.

الأدوية يمكن أن تساعد

يختلف العلاج من حالة إلى أخرى، لكن يمكن القول أن مضادات الهستامين يمكن أن تساعد، لكن احذر أعراضها الجانبية قد تتركك تشعر بالدوار أو النعاس، لذا أسال طبيبك أولا.

وللوقاية من الحساسية ينصح بالآتي:

تجنب الهواء الطلق

يمكن للعيون أن تتعرض لمثيرات الحساسية من خلال الهواء، لذلك ارتدي النظارة الشمسة عندما تكون في الخارج، واغلاق النوافذ خاصة في الفترة الغروب وفى منتصف الصباح حيث أنها الفترة التي تنتشر خلالها الأتربة، كما لا يُنصح باستخدام المراوح والنوافذ مفتوحة، فقط اغلقها وقم بتشغيل المكيف، أو على أقل تقدير ابتعد عن مكان المروحة.

النظافة الشخصية

تلتصق حبوب اللقاح والأتربة على الملابس، لذلك أنت بحاجة إلى تغير ملابسك بمجرد دخولك للمنزل، كما لا يجب أن تسمح بدخول القطط والكلاب إلى غرفة نومك.

نظافة الفراش

يمكن أن تقوم بتغطية الفراش والأغطية بأوقية لتقليل التعرض للمواد التي تسبب التهاب الملحمية، بالإضافة إلى مسح الأرضيات بشكل دوري لإزالة الجزيئات الصغيرة من الأتربة التي قد تسبب الحساسية.

القطرات غير الستيرودية

يمكن أن تستخدم القطرات غير الستيرويدية التي تعمل على تخفيف جفاف العين المؤلم فى بداية الحساسية، ولكن ناقش هذا مع طبيبك أو الصيدلي.