كيف تؤثر أزمة هواوي على مستخدمي الهواتف؟.. خبير تكنولوجي يجيب

حالة من القلق والحيرة الكبيرة تنتاب مستخدمي هواتف هواوي بعد الأزمة التي تمر بها الشركة الصينية، بسبب قرار جوجل بسحب ترخيص نظام التشغيل أندرويد، محاولين معرفة مصيرهم وكيفية التعامل مع الأمر في حال تنفيذ القرار.

وشرح مالك صابر، مبرمج وخبير تكنولوجي لـ "الوطن" تفاصيل أزمة هواوي، موضحا أن الدعم سيقف عن الهواتف الحديثة لشركة هواوي، وحينها لابد على الأخيرة تطوير نظام تشغيل جديد بديل للأندرويد ومتجر جديد يحتوي على التطبيقات، التي يستخدمها الناس للخروج من قصة جوجل.

وقال صابر إن القرار من المفترض ألا يُنفذ على من يمتلكون بالفعل هواتف هواوي ولكن على الإصدارات الجديدة قائلا: "الجديد مش هيكون عليه دعم لكن اللي شغلين أصلا على النظام الحالي المفروض مش هيتمنع لأن دي حاجة من بنود العقد بينهم وبين جوجل".

وتابع خبير التكنولوجيا، أنه لايزال الأمر غير واضح بالشكل الكافي وأنه سيتبين الموضوع في الأيام المقبلة ولكن في حال تنفيذ القرار رد قائلا، "لازم يبقى في نظام تشغيل بديل لأندرويد وإلا يتم التعاقد مثلا مع ميكروسوفت ويندوز وده مش ناجح أوي في الهواتف الذكية زي لأندرويد واعتقد مش هيمشوا على الخطوة دي هيبقي فيه نظام تشغيل بديل لأندرويد".

وطمأن صابر مستخدمي هواتف هواوي أن في حال تنفيذ القرار سيظل موجود "جوجل بلاي" ولكن من الممكن أن يتأثرون فقط من ناحية تحديث نظام التشغيل: "وكل ده هنشوفه الأيام اللي جاية هيتنفذ ولا لأ؟".

ويأتي قرار منع التعامل مع هواوي بعد تخوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الأمريكية من أن تقوم الحكومة الصينية باستخدم معداتها للتجسس على الشبكات الأمريكية، لصالح بكين، وهي اتهامات قامت الشركة بنفيها تماما، بحسب "رويترز".

وقررت جوجل سحب ترخيص أندرويد من هواتف التي تمنع نقل منتجات عتادية وبرمجية، باستثناء تلك المنتجات ذات المصادر المفتوحة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

فيما أعلنت شركة هواوي الصينية عن أول رد فعل لها بعد قرار شركة جوجل بسحب ترخيص نظام التشغيل أندرويد، الذي جاء استجابة لمطالب الحكومة.

وأرسلت "هواوي" بيانا عبر البريد الإلكتروني إلى موقع "فيرج" المتخصص في الأخبار التقنية، أكدت فيه مساندتها بنمو أندرويد على مستوى العالم، وأن تنمو مبيعات هواتف أندرويد التي تنتجها الشركة بأرقام كبيرة مضاعفة، فيما تنكمش مبيعات الشركات الأخرى أو تحافظ على ركودها.

وعملت الشركة الصينية في حديثها على طمأنه مستخدمي هواتفها الحاليين وعلامتها التجارية الفرعية "Honor"، قائلة إن منتجاتها ستظل في تلقي تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع.

وتابعت هواوي أن هذا الوعد يضم أيضا الهواتف التي وقع شحنها بالإضافة إلى الأجهزة الموجودة حاليا في المخازن بجميع أنحاء العالم، من غير أن تقدم الشركة الصينية أي وعود إضافية تتخطى ذلك.

وأوضحت الشركة الصينية أنها قدمت مساهمات كبيرة من أجل نمو وتطوير أندرويد في جميع أنحاء العالم قائلة: "وبصفتنا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لنظام أندرويد، فقد عملنا عن قرب مع منصة مفتوحة المصدر لتطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون والصناع"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".