شيرين رضا ضحية رامز في الشلال.. 5 معلومات عن "كارهة الرجال"

05:55 م | الإثنين 20 مايو 2019
شيرين رضا

شيرين رضا

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

شيرين رضا: بعض الأسر الفقير تعتبر مريض التوحد "ملبوس"

شيرين رضا: بعض الأسر الفقير تعتبر مريض التوحد "ملبوس"

شيرين رضا عن زيارتها لأحد مراكز التوحد: "دول ملايكة وعندهم مواهب كتير"

شيرين رضا عن زيارتها لأحد مراكز التوحد: "دول ملايكة وعندهم مواهب كتير"

حقيقة اعتذار شيرين رضا عن الظهور في إعلان عمرو دياب

حقيقة اعتذار شيرين رضا عن الظهور في إعلان عمرو دياب

شيرين رضا ضحية "رامز في الشلال".. الليلة

شيرين رضا ضحية "رامز في الشلال".. الليلة

تحل الفنانة شيرين رضا، ضيفة على مقالب "رامز في الشلال" والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر، الليلة، في الساعة السابعة مساءً.

وهذه هي المرة الأولى التي تقع "شيرين" فيها كضحية لـ"رامز" ضمن سلسلة مقالبه الشهيرة الأعوام الماضية، حيث كشفت العام الماضي عن تدبيره لمقلب لم تقع ضحية له.

بالفيديو.. "شباب شبرا" يقلدون "رامز فى الشلال" ببدلة "ميكى ماوس"

وقالت شيرين، في تصريحات صحفية، إنها لا تحب برامج المقالب، والتي باتت طبقا رئيسيا على الخريطة الرمضانية كل عام قائلة: "رفضت الظهور معه، لأنني لا أحب هذه النوعية من البرامج".

وفيما يلي نعرض أبرز المعلومات عن شيرين رضا، قبل وقوعها ضحية لرامز اليوم:

والد "شيرين"، هو (محمود رضا)، الذي أسس مع أخيه (علي رضا) فرقة رضا للفنون الشعبية.

بدأت شيرين من عمر 11 سنة كفتاة إعلانات، وفي عام 1989 لفتت شيرين الأنظار عندما قامت ببطولة (فوازير فنون).

رغم مشاركتها في بعض الأعمال، إلا أنها لم تلقى نجاحا وشهرة إلا في الأعوام الأخيرة فظهرت في العديد من الأعمال الفنية والإعلانات والمسلسلات، وفيلم (الفيل الأزرق) عام 2014، وفيلم (كدبة كل يوم) عام 2016، وفيلم (فوتو كوبي) عام 2017، وأغنية "3 دقات".

ودائما ما تثير "شيرين" ضجة حول تصريحاتها عن الرجال، إذ يعرف عنها كرهها لهم، وأنها ضد مبدأ الزواج والارتباط، وذلك بعد فشل زواجها بالفنان عمرو دياب.

بالفيديو شيرين رضا تثير الجدل بـ4 طلبات: «شجر وذبح في الشوارع» 

ودائما ما تنتقد شيرين رضا، تفكير الرجال وتكره وجودهم في حياتها، حسبما تصرح في لقاءاتها التلفزيونية، "أنا مش عايزة أتجوز تاني علشان بشوف أن منظومة الجواز فاشلة"، "أنا مش محتاجة راجل في حياتي لا عاطفيا ولا ماديا، وبشوف أنه الست مش محتاجة راجل تسند عليه ولا الراجل محتاج لست، وغير كده أنا عندي رجالة كتير في حياتي غير فكرة الزوج، أبويا وأصدقائي وحتى عمرو دياب".  

وأضافت شيرين في وصلة هجومها على الرجال "معظم مشاجرات السيدات يكون سببها رجل"، متابعة "الرجل همجي وبيشتغل بغريزته".

وينتظر محبو الفنانة الشهيرة، حلقة اليوم من "رامز في الشلال" وما سيقع بها، من أحداث وردة فعل الفنانة "شيرين"، التي تكره برامج المقالب وتكره الرجال أيضا بحسب تصريحاتها.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

هل الكلب نجس ويطرد الملائكة؟.. "الإفتاء" تجيب

هل الكلب نجس ويطرد الملائكة؟.. "الإفتاء" تجيب

يجد الكثيرون أنفسهم فى حيرة شديدة بسبب الشائعات المرتبطة بتربية الكلاب من كونها نجسة وتطرد الملائكة من البيت، وتوضح دار الإفتاء حكم الدين في تربية الكلاب
تعرف على معدل ضغط الدم الطبيعي حسب العمر والنوع تجنباً للأمراض

تعرف على معدل ضغط الدم الطبيعي حسب العمر والنوع تجنباً للأمراض

يقصد بضغط الدم مقياس قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية، التي تعمل بتناسق مع القلب
"كلب" ينقذ طفلا رضيعا من الموت بعدما دفنته أمه حيا

"كلب" ينقذ طفلا رضيعا من الموت بعدما دفنته أمه حيا

تجردت أم من مشاعر الرحمة والإنمسانية والأمومة ودفنت طفلها الرضيع بين التراب خفا من عقاب والديها، لينقذه كلب ويخرجه من بين التراب.
للسنة العاشرة.. مجهول ينعى حفيد مبارك في "وفيات الأهرام"

للسنة العاشرة.. مجهول ينعى حفيد مبارك في "وفيات الأهرام"

نعى ينشر لحفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمرة العاشرة على صفحات جريدة الأهرام، دون اسم صاحب النعى
اكتئاب واعتذار وغضب.. ردود فعل "ممدوح وعايشة ومي" بعد انتقادهم

اكتئاب واعتذار وغضب.. ردود فعل "ممدوح وعايشة ومي" بعد انتقادهم

تعرض عدد من مشاهير الفن والإعلام خلال شهر رمضان الحالي، لهجوم شديد بسبب ادائهم في أعمالهم الفنية.