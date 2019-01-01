جامعة تل أبيب ترفض إنشاء غرفة لصلاة الطلاب المسلمين

في قرار نال انتقاد الكثيرين، رفضت جامعة تل أبيب تخصيص غرفة ثابتة للمسلمين للصلاة في الحرم الجامعي، وأرسلت الجامعة بحسب "روسيا اليوم"، الطلاب المسلمين الذين يريدون الصلاة إلى المساكن القائمة خارج أبوابها.

وخصصت الجامعة في 2018 بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، غرفة مؤقتة للصلاة خلال شهر رمضان، لكن هناك طلابا مسلمين يحتاجون لغرفة على مدار العام، خاصة أنّ مكان الصلاة في المساكن بعيد جدا، إلى جانب تخصيص الجامعة في الأسابيع الأخيرة، غرفتين للصلاة بمناسبة رمضان، أحدهما في الجزء الجنوبي من الجامعة، والأخرى في الحرم الشمالي في مبنى كلية الطب، ويتم استخدامها لأغراض أخرى في نهاية رمضان.

وعن هذا الأمر، قال محمد خلايلة الطالب في كلية طب الأسنان، إنّ الغرفة أغلقت في يناير من هذا العام دون إشعار مسبق، ولم يتم تخصيص غرفة بديلة للصلاة للطلاب، كما أنّ الطلاب حين أرادوا أداء صلاة الظهر في أحد الأيام، اكتشفوا أنّ الغرفة أغلقت في باب حديدي مع قفل، وكانت خلف الباب المقفل كتب القرآن وملابس الصلاة للنساء وسجادات الصلاة"، بحسب الطالب.