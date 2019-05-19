"توت وفرس النهر وكروكونايل".. تمائم مصر في البطولات الرياضية

10:49 ص | الإثنين 20 مايو 2019
تميمة الحظ

تميمة الحظ

كتب: رامي مصطفى

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كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن تميمة البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

واتخذت تميمة كأس الأمم كما أعلن عنها، شكل طفل يدعى "توت"  يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعا قدمه على كرة البطولة الرسمية.

و"التميمة" شعار تصممه الدولة المنظمة للبطولة، إذ تختار تصميمًا ينم عن طبيعة البلد بشكل رمزي.

وكان هناك عددا كبيرا من التمائم التي اتخذتها مصر خلال عدد من البطولات والمحافل الرياضية التي استضافتها، للتعبير عن هويتها من خلال البطولة، ونستعرض لكم أبرزها.

كأس العالم للناشئين 1997

اختارت مصر حين استضافت بطولة كأس العالم للناشئين عام 1997، والتي فاز منتخب البرازيل بلقبها، تميمة عبارة عن رجل يرتدي الثياب الفرعونية ويركل الكرة، في إشارة إلى تاريخ مصر الفرعوني.

كأس الأمم الأفريقية 2006

وقع اختيار اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، على "تمساح النيل" (كروكونايل) ليكون تميمة البطولة، التي نجحت مصر في حسم لقبها.

وتمثلت هذه التميمة في ظهور التمساح وهو يرتدي ثيابًا فرعونية، وعلى رأسه تاج "مينا" موحد القطرين، في تمسك بالتعبير عن تاريخ مصر الفرعوني، بصحبة كرة قدم بألوان علم مصر.

كأس العالم للناشئين 2009

واستضافت مصر كأس العالم للناشئين في 2009، وهي البطولة التي شهدت تحقيق منتخب غانا مفاجأة كبرى بفوزه بلقب البطولة على حساب منتخب البرازيل.

واختارت اللجنة المنظمة وقتها فرس النهر مرتديًا ألوان علم مصر، ليكون تميمة البطولة، وهو ما أعلنته خلال فعاليات سحب قرعة البطولة في معبد الأقصر.

مشاركة المنتخب في كأس العالم 2018

الشركة الراعية للمنتخب المصري قررت الاحتفال بمشاركة مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد غياب 28 عامًا عن المشاركة في البطولة، باختيار "تميمة" للمنتخب، شهدت إعادة إحياء لاستخدام تمساح النيل إذ ظهر على هيئة إنسان يرتدي زي المنتخب المصري، وسط أجواء فرعونية. 

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