"توت وفرس النهر وكروكونايل".. تمائم مصر في البطولات الرياضية

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن تميمة البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

واتخذت تميمة كأس الأمم كما أعلن عنها، شكل طفل يدعى "توت" يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعا قدمه على كرة البطولة الرسمية.

After a long journey .. He is finally here .. Say Hi to our special host for the AFCON 2019

بعد رحلة طويلة .. لقد وصل أخيرا .. رحبوا معنا بمضيفنا الخاص في كأس أفريقيا 2019 #مصر_٢٠١٩ #Egypt_2019 pic.twitter.com/5uoC4XmSVL