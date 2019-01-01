لصقة "ذكية" للتخلص من الشعور بالحر

اخترع علماء في الولايات المتحدة لصقة ذكية يتم وضعها على الجلد، تهدف إلى إبقاء جسم الإنسان في درجة حرارة مثالية، كي لا يشعر بالبرد أو الحر.

وقال موقع "تيك إكسبلور" الأمريكي، إن اللصقة من اختراع علماء ينتمون لجامعة كاليفورنيا في بمدينة سان دييجو، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تبريد أو تدفئة جسمك، لإبقائه في درجة الحرارة المثالية.

وتعمل اللصقة، الذي تبلغ مساحته 5 سنتمترات، مثل منظم الحرارة في الجسم، ويمكن استخدامه في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل، وفي أي فترة من اليوم.

ويقول الفريق الأمريكي إن الجهاز، المدعوم ببطارية مرنة وقابلة للطي، سيساعد على توفير الطاقة التي تحتاجها أجهزة التكييف والتدفئة للعمل.