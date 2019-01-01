والدة الطفل زين يوسف تحتفل بعيد ميلاده: "بطلنا تم 12 سنة"

01:54 م | الأحد 19 مايو 2019
الطفل زين مع أسرته

الطفل زين مع أسرته

كتب: منى السعيد

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نشرت رضوى موسى والدة الطفل زين يوسف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تحتفل خلالها مع أسرتها بعيد ميلاد زين الثاني عشر.

وكتبت "رضوى": "بطلنا تم 12 سنة النهاردة رقم اتقالنا إننا عمرنا ما حنشوفه ولازم نتقبل إننا حنتحرم منه!"، مضيفة: "احنا تقبلنا إننا منعرفش بكرة شايلنا إيه، لكن قاومنا واستحملنا و قررنا نعيش دلوقتي.. نعيش اللحظة دي و نستمتع بيها".

وطلبت "موسى" من رواد السوشيال ميديا كتابة تهنئة أو معايدة لنجلها "يوسف" بمناسبة عيد ميلاده، ووجهت الشكر لكل الحب والدعم خلال السنوات الأخيرة في رحلة "زين" ضد السرطان.

وحصد المنشور خلال ساعة واحدة فقط أكثر من 2.1 ألف إعجاب، وأكثر من 1.1 ألف تعليق، وكانت والدة "زين" أعلنت في نوفمبر الماضي عن تدهور حالة نجلها، حتى أصبح غير قادر على الحركة، ولم يكن جسده يستجيب للعلاج، وأصبحت حالته الصحية بالغة الخطورة، لأن نوع السرطان الذي أصيب به نادر ويصيب الكبار فقط، والجسم يرفض استقبال العلاج الكيماوي أو الإشعاع، وأجمع الأطباء المعالجين على ضرورة إيقاف العلاج بشكل نهائي، بحسب قولها.

وأضافت أن آخر تحاليل بينت أن "زين" خالي من المرض باستثناء نقطة صغيرة بجانب الكلى، متابعة: "لسه مش عارفين هي من أثار العملية ولا سرطان".

وبعد 6 أشهر كشفت أن حالته أصبحت مستقرة، خاصة بعد اكتشاف أن تلك النقطة ليست سرطان ولكن بسبب التاريخ المرضي، فسوف يتم إجراء الأشعة كل شهر، موضحة: "عشان نشوف لو اتغيرت، كبرت او اختلفت، يعني بدل ما نعرف نتنفس مرة كل تلات شهور حنتنفس مرة كل شهر واحنا راضيين ربنا معانا وإن شاء الله عمره مهيسيبنا".

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