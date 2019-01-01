بالصور| مدينة ملاهي ترفيهية فوق سفينة عملاقة

11:59 ص | الأحد 19 مايو 2019
بالصور| مدينة ملاهي ترفيهية فوق سفينه عملاقة

بالصور| مدينة ملاهي ترفيهية فوق سفينه عملاقة

كتب: منى السعيد

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تتنافس خطوط الرحلات البحرية في توفير وسائل الراحة والترفيه داخل رحلاتها، لتجذب أكبر قدر ممكن من المسافرين.

وكشفت شركة "Carnival Cruise Line" الأمريكية، عن خياراتها الجديدة لأي شخص يرغب في السفر على متن رحلاتها، ومنها إطلاق سفينة "ماردي جراس"، والتي تحتوي على مدينة ملاهي متكاملة فوق السفينة العملاقة والتي يتوقع أن تبدأ عملها خلال عام المقبل 2020.

ووفقا لموقع "CNBC" الأمريكي، كشفت الشركة عن التصميم المبدئي لمدينة الملاهي والأجنحة المميزة المتوقع تواجدها على السفينة، وتتضمن مدينة الملاهي قطار دوار بسرعة 65 كيلو متر في الساحة، ويسمح للركوب شخصين معا، وينطلق في مسار موازي للشاطئ.

كما تتضمن السفينة مسابقة بين العائلات شبيه بالبرنامج الأمريكي "Family Feud Live"، حيث يمكن للعائلات التنافس مع عائلات أخرى بشكل يشبه البرنامج الأصلي.

كما تتضمن السفينة التي تعتبر الأكبر بين أسطول سفن الشركة الأم، 5200 غرفة موزعة على 20 طابق، وهناك عدة درجات للغرف وتعتبر أرقها الأجنحة المتميزة Excel ويصل عددها 24 جناحا، حيث ستقوم بتوفير وسائل الراحة الحصرية، منها الوصول إلى المنطقة المعزولة Loft 19، وهي منطقة تشبه المنتجع تحتوى على كراسي للحصول على سمرة الشمس، وحتى حمام سباحة، وسيكون الضيف قادر على طلب مشروبات كاملة.

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