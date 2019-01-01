دراسة: تناول العصائر قد يؤدي إلى الموت المبكر

10:49 ص | الأحد 19 مايو 2019
العصائر

العصائر

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

دراسة بريطانية: المشي السريع يطيل العمر ويمنع الإصابة بالأمراض  

دراسة بريطانية: المشي السريع يطيل العمر ويمنع الإصابة بالأمراض  

دراسة تكشف العمر الأنسب للإنجاب بالنسبة للرجال وخطورة التقدم فى السن 

دراسة تكشف العمر الأنسب للإنجاب بالنسبة للرجال وخطورة التقدم فى السن 

هل ينقرض الرجال خلال 4.5 مليون عام؟.. دراسة تحذر

هل ينقرض الرجال خلال 4.5 مليون عام؟.. دراسة تحذر

دراسة: العلكة والمايونيز قد يسببان سرطان الأمعاء

دراسة: العلكة والمايونيز قد يسببان سرطان الأمعاء

أوضحت دراسة جديدة أنّ تناول عصائر الفواكه من الأمور السيئة والمضرّة للصحة، وقد يؤدي إلى الموت المبكر.

وحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت الدراسة عن أنّ الذين يستهلكون المشروبات السكرية بكثرة، تزداد نسبة تعرضهم إلى خطر الوفاة المبكر، بينما أوضح باحثون أمريكيون أنّ إضافة السكر إلى عصائر الفواكه، يشبه في تكوينه المشروبات الغازية، ما يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة المبكر.

وزاد الخبراء أنّ تناول كوب واحد من العصير بحجم 150 مللي يوميا، لا يشكل خطرا كبيرا، وخلال 6 سنوات تم رصد 1000 حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

هل الكلب نجس ويطرد الملائكة؟.. "الإفتاء" تجيب

هل الكلب نجس ويطرد الملائكة؟.. "الإفتاء" تجيب

يجد الكثيرون أنفسهم فى حيرة شديدة بسبب الشائعات المرتبطة بتربية الكلاب من كونها نجسة وتطرد الملائكة من البيت، وتوضح دار الإفتاء حكم الدين في تربية الكلاب
منتج جديد.. جبنة مصنوعة من بكتيريا المراحيض وأصابع الأقدام والإبطين

منتج جديد.. جبنة مصنوعة من بكتيريا المراحيض وأصابع الأقدام والإبطين

في معرض للمنتجات الغذائية ببرطانيا، تم عرض جبنة مصنوعة من بكتيريا سيراميك المراحيض وروث الأبقار ووأصابع الأقدام والآباط الخاصة بالمشاهير.
ناسا تحذر: القمر ينهار.. وواعظ أمريكي: "نهاية العالم"

ناسا تحذر: القمر ينهار.. وواعظ أمريكي: "نهاية العالم"

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن أن مركز تبريد القمر قد تسبب في تقلص سطحه وتكسيره على مدى ملايين السنين.
"كلب" ينقذ طفلا رضيعا من الموت بعدما دفنته أمه حيا

"كلب" ينقذ طفلا رضيعا من الموت بعدما دفنته أمه حيا

تجردت أم من مشاعر الرحمة والإنمسانية والأمومة ودفنت طفلها الرضيع بين التراب خفا من عقاب والديها، لينقذه كلب ويخرجه من بين التراب.
دراسة تكشف العمر الأنسب للإنجاب بالنسبة للرجال وخطورة التقدم فى السن 

دراسة تكشف العمر الأنسب للإنجاب بالنسبة للرجال وخطورة التقدم فى السن 

توصلت الدراسة إلى أن الرجال، الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما أقل خصوبة نسبيا، مع ارتفاع خطر إصابة الزوجات بارتفاع ضغط الدم