دراسة: تناول العصائر قد يؤدي إلى الموت المبكر

أوضحت دراسة جديدة أنّ تناول عصائر الفواكه من الأمور السيئة والمضرّة للصحة، وقد يؤدي إلى الموت المبكر.

وحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت الدراسة عن أنّ الذين يستهلكون المشروبات السكرية بكثرة، تزداد نسبة تعرضهم إلى خطر الوفاة المبكر، بينما أوضح باحثون أمريكيون أنّ إضافة السكر إلى عصائر الفواكه، يشبه في تكوينه المشروبات الغازية، ما يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة المبكر.

وزاد الخبراء أنّ تناول كوب واحد من العصير بحجم 150 مللي يوميا، لا يشكل خطرا كبيرا، وخلال 6 سنوات تم رصد 1000 حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي.