نشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس، صحفي بوكالة أسوشييتد بريس، على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لمشجع يصرخ في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد".

وكان المشجع من أنصار فريق مانشستر سيتي اقتحم منطقة الصحفيين حاملا الشعار "علم" الخاص بناديه، وهاجم الصحفيين بسبب الاهتمام بمحمد صلاح، بشكل أكبر من اهتمامهم بإنجازات مانشستر سيتي الحاصل على الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

Language content: Man City fan gets into press box and complains about media covering Salah pic.twitter.com/mz2mm8J27n