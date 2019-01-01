جوجل يحتفل بميلاد الشاعر الفيلسوف عمر الخيام

احتفل موقع البحث الشهير "جوجل" بميلاد عمر الخيام، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 18 مايو عام 1048.

وعمر الخيام هو عالم وفيلسوف وشاعر فارسي، ويرى البعض إلى أنه يعود إلى أصول عربية، ووُلِدَ في مدينة نيسابور بخراسان في إيران عام 1038 ميلاديا وتوفي فيها عام 1124 ميلاديا، وتخصَّص في الرياضيات، وعلم الفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

ويعتبر عمر الخيام هو أوّل من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط وهو صاحب الرباعيات الشهيرة التي تحمل اسمه "رباعيات عمر الخيام".

ورباعيات الخيام هي مقطوعة شعرية بالفارسية، تتكون من أربعة أبيات، يكون الشطر الثالث فيها مطلقا بينما الثلاثة الأخرى مقيدة، وكان عمر الخيام في أوقات فراغه يتغنى برباعياته، وقد نشرها من سمعها من أصدقائه، وبعد عدة ترجمات.