جوجل يحتفل بميلاد الشاعر الفيلسوف عمر الخيام

02:15 ص | السبت 18 مايو 2019
عمر الخيام

عمر الخيام

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

بروفايل| عمر الخيام.. "الشاعر والفيلسوف"

بروفايل| عمر الخيام.. "الشاعر والفيلسوف"

عابد الفهد لـ"الوطن": انتظروا "عمر الخيام" رمضان المقبل

عابد الفهد لـ"الوطن": انتظروا "عمر الخيام" رمضان المقبل

بالفيديو| "watch it" تعلن توافر تطبيقها على "أبل ستور" و"جوجل بلاي"

بالفيديو| "watch it" تعلن توافر تطبيقها على "أبل ستور" و"جوجل بلاي"

هوجان وبيراميدز ووادي دجلة وحسني مبارك.. الأكثر بحثا على جوجل

هوجان وبيراميدز ووادي دجلة وحسني مبارك.. الأكثر بحثا على جوجل

احتفل موقع البحث الشهير "جوجل" بميلاد عمر الخيام، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 18 مايو عام 1048.

وعمر الخيام هو عالم وفيلسوف وشاعر فارسي، ويرى البعض إلى أنه يعود إلى أصول عربية، ووُلِدَ في مدينة نيسابور بخراسان في إيران عام 1038 ميلاديا وتوفي فيها عام 1124 ميلاديا، وتخصَّص في الرياضيات، وعلم الفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

ويعتبر عمر الخيام هو أوّل من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط وهو صاحب الرباعيات الشهيرة التي تحمل اسمه "رباعيات عمر الخيام".

ورباعيات الخيام هي مقطوعة شعرية بالفارسية، تتكون من أربعة أبيات، يكون الشطر الثالث فيها مطلقا بينما الثلاثة الأخرى مقيدة، وكان عمر الخيام في أوقات فراغه يتغنى برباعياته، وقد نشرها من سمعها من أصدقائه، وبعد عدة ترجمات. 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

خلال تنزههم.. أسرة تعثر على قطعة ذهب قيمتها 24 ألف دولار بالصدفة

خلال تنزههم.. أسرة تعثر على قطعة ذهب قيمتها 24 ألف دولار بالصدفة

أثناء تجول الرجل فى طريقة  وجد حجرا غريبا لم ينتبه إليه، فركلته ابنته بقدمها ليكتشف أنه قطعة ذهب.
فيديو جديد.. مكة محمد صلاح على الأنفيلد: "يالا بقى يا بابا"

فيديو جديد.. مكة محمد صلاح على الأنفيلد: "يالا بقى يا بابا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا آخر لـ"صلاح" رفقة ابنته على ملعب الأنفيلد.
بعد استئصال سمية الخشاب له.. تعرف على وظائف الطحال وخطورة الجراحة

بعد استئصال سمية الخشاب له.. تعرف على وظائف الطحال وخطورة الجراحة

بعد حديث الفنانة سمية الخشاب أمس عن فقدانها الطحال بسبب طليقها الفنان أحمد سعد، نعرض ماهو الطحال وفوائد وجود في الجسم وأضرار فقدانه
بالصور| شاب يفقد 50 كيلو من وزنه خلال 5 شهور

بالصور| شاب يفقد 50 كيلو من وزنه خلال 5 شهور

بسبب نزهة استطاع أب أن يفقد أكثر من 50 كيلو من وزنه خلال 5 شهور وأن يغير من مصير عائلته.
من دعا به كتب له حجة مقبولة.. دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

من دعا به كتب له حجة مقبولة.. دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

تستعرض "الوطن" الدعاء المستحب في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك.