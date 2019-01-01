PUBG تطلق تحديث الموسم الـ7.. "صقر بينك وألوان جديدة للسلاح"

12:47 ص | السبت 18 مايو 2019
PUBG

PUBG

كتب: مصطفى الصبري

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انتهى الموسم السادس من لعبة PUBG الشهيرة يوم 15 مايو الجاري، وسيبدأ الموسم السابع الأسبوع المقبل، مع مزيد من الميزات والأسلحة والإضافات في التحديث الجديد.

ويضيف التحديث الجديد للعبة بعض الميزات الجديدة، بما في ذلك سلاح ناري جديد، اسمه Skorpion، وهو سلاح رشاش يستخدم ذخيرة 9MM، وسيتم استخدام هذا السلاح على جميع الخرائط، وفقا لموقع "NEWS18".

وسيشمل التحديث أيضًا بعض تغييرات اللعب على أوضاع EvoGround، ستتم إضافة مظهر جديد "لحية"، مع بطاقة Royale Pass الجديدة.

كالعادة، سيحصل اللاعبون على 100 نقطة RP كمكافأة، ويمكن الاختيار من بين مجموعتين عند الوصول إلى مستوى Royale Pass مستوى 100- Urban Scavenger أو Assault Squad، وهناك تلميحًا إلى أن الموضوع هذا العام قد يكون حول تكتيكات الحرب.

هناك أيضًا معدات خاصة، وألوان خاصة لـ AKM، وKar 98، ومظلات وخوذات وغيرها، بالإضافة إلى وجود طريق طيران جديد مع بارشوت مكافأة، وهناك أيضا ألوان جديدة وردي وأسود للطائر "الصقر"، يبدو أنه يحتوي على ميزة بعث الدخان.

وهناك نظام يصل إلى Royal Pass يسمى RP EZ Mission License، سيشمل هذا النظام مهام تحدي أسبوعية تمنح بعض المكافآت.

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