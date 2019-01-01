أمريكية تقتل مسنا دون رحمة.. قال لها "تحدثي بأدب"

تواجه فتاة أمريكية، من مدينة لاس فيجاس، تهمة بالقتل، بعد أن دفعت رجلا مسنا من إحدى الحافلات، لأنه طلب منها التحدث بأسلوب مهذب، وهو ما أدى إلى وفاته.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على الفتاة التي تدعى "كاديشا بيشوب"، وتبلغ من العمر 25 عاماً، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونشرت شرطة الولاية مقطع فيديو للحادث، وثقته كاميرا المراقبة بالحافلة، وطلبت من الركاب الآخرين الذين شاهدوا الواقعة الإدلاء بأي معلومات قد تكون لديهم.

وكشف مقطع الفيديو، تحدث الضحية، واسمه سيرج فورنييه، ويبلغ من العمر 74 عاماً، مع بيشوب بعد أن قامت بركوب الحافلة.

ويظهر في المقطع المصور أيضا أنه عندما اقترب الضحية من الباب استعدادا للنزول، دفعته الفتاة من الخلف بقوة، فسقط الرجل على الرصيف، وتوفي متأثرا بجراحه.

وقال شهود عيان إن بيشوب كانت تصيح في ركاب آخرين وتسبّهم بألفاظ نابية، قبل أن يتدخل فورنييه ويطلب منها أن تتحدث بأسلوب "أكثر أدبا".

وتابع الشهود أن ما قاله فورنييه أثار غضب كاديشا، لذا دفعته إلى خارج الحافلة، وبعد سقوطه لم تظهر أي اهتمام ولم تحاول مساعدته حتى.

وذكر تريفور تايلور، أحد جيران فورنييه: "فورنييه كان جاراً ممتازاً ولطيفاً جدا، لم يكن ينبغي للفتاة أن تفعل ذلك، يحتاج الناس إلى المزيد من الصبر هذه الأيام".