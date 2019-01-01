خطوات بسيطة لحماية جهازك من الاختراق.. تعرف عليها

حدد خبراء التقنية وأمن المعلومات لمستخدمي الحواسب والهواتف الذكية بعض الخطوات التي يجب اتباعهال لحماية أجهزتهم من خطر الاختراق والتجسس.

ونستعرض فيما يلي أهم الخطوات التي يوصي بها الخبراء لحماية الأجهزة الذكية من الاختراق، بحسب موقع "روسيا اليوم".

عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر

يفضل عدم فتح روابط مجهولة قد ترسل لك، أو تصادفها على صفحات الإنترنت، لأن الكثير منها ربما هو روابط وهمية تحوي برمجيات خبيثة لاختراق الحسابات الإلكترونية والأجهزة.

عدم استعمال شبكات الـ Wi-Fi الموجودة في المقاهي والأماكن العامة

يوصي بهذا الخبراء لأنهم يعتقدون أن هذه الشبكات غالبا ما يستغله الهاكرز لاختراق أجهزة مستخدميها، بالإضافة إلى تحميل برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، والتحقق من تحديث تلك البرامج باستمرار.

شراء الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها الشركات الكبيرة والمعروفة

تلك الشركات الكبرى تستخدم معالجات وشرائح إلكترونية مدروسة تقنيا لحماية الجهاز من الاختراق، ولديها مختصون متمرسون في حماية الأجهزة، واكتشاف الثغرات البرمجية والتقنية التي قد يستغلها الهاكرز.

استخدام وسائل التأمين

المقصود بوسائل التأمين هي كلمات المرور، أو ماسح بصمات الأصابع، لحماية الكمبيوتر أو الهاتف الذكي وبيانات هذه الأجهزة من المتطفلين، أو أولئك الذين قد يلجأون إلى تحميل البرمجيات والفيروسات في الأجهزة ليقوموا باختراقها.

ونصح الخبراء بشددة بضرورة استخدام كلمات مرور معقدة نوعا ما للدخول إلى الحسابات الإلكترونية، تستخدم فيها الحروف والأرقام معا، وعدم الاعتماد على كلمات المرور المنطقية أو السهلة كـ (123456) مثلا، والتي تسهل على الهاكرز اختراق الحساب الإلكتروني، ما يمكنهم من الوصول إلى الجهاز الذي يستعمله المستخدم، والتحكم به وسرقة بياناته.

ولمعرفة ما إذا كانت كلمة المرور آمنة كفاية، ينصح خبراء الإنترنت بالاستعانة ببعض المواقع الإلكترونية الخاصة، كموقع (howsecureismypassword.net)، الذي يوجد فيه حقل خاص يدخل فيه المستخدم كلمة المرور التي يريد استخدامها، ليبين له الموقع مدى أمان تلك الكلمة، والوقت التقريبي الذي يحتاجه الهاكرز لفك رموزها المشفرة.