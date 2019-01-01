"تحدي الموت" لعبة المراهقين الجديدة.. باراسيتامول سام وديجوكسين قاتل

مسابقة جديدة من نوعها بين الأطفال والمراهقين، الفائز فيها من يتناول أكبر قدر من دواء "الباراسيتامول" ومشتقاته الكثيرة المنتشرة في الصيدليات، او دواء "الديجوكسين" والمتوفر في أدوية كثيرة بالصيدلية، حذر منها مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، مطلقًا عليها "تحدي الموت".

وكشفت الدكتور مها غانم، المشرف على مركز السموم، عن أن المركز استقبل نحو 3 أطفال مصابين بتسمم حاد نتيجة ممارسة "تحدي الموت"، تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما، منهم اثنين تناولا دواء "الديجوكسن"، والثالث دواء "الباراسيتامول"، بعد تقليدهم لبعض الفيديوهات المنتشرة على موقع "يوتيوب".

الباراسيتامول مادة مسكنة منتشرة في العديد من الأدوية أشهرها دواء "البانادول" المستخدم بكثرة لعلاج الصداع، ويمكن الحصول عليه بسهولة، حسب الصيدلانية داليا أحمد، لافتةً إلى أن الجرعة القصوى من الباراسيتامول 4 جم يوميًا متوزعة على مدار الـ24 ساعة، أي ما يعادل 8 أقراص بانادول.

وأضافت داليا لـ"الوطن" أن زيادة جرعة الباراسيتامول كما يحدث في "تحدي الموت" يؤدي لحدوث تسمم تظهر أعراضه في آلام المعدة والإغماء، ويمكن التعامل معه سريعًا عن طريق إعطاء المصاب فوار "أسيتيل سيستايين" المتوفر في الصيدلية، ثم نقله للمستشفى لعلاج آثار التسمم على الكبد.

أما الديجوكسين فهي مادة خطيرة للغاية، حيث تستخدم لعلاج ضعف عضلة القلب، وتوجد في أدوية أشهرها "اللانوكسين"، وأكبر دليل على خطورتها أن مريض القلب يتوقف عن تناولها يوم أو يومين حتى تخرج من الجسم، وفقًا للصيدلانية، لافتةً إلى أن زيادة الجرعة بالنسبة للمريض بضعف في عضلة القلب ربما تؤدي لوفاته.

ولفتت داليا إلى أن تناول الأطفال والمراهقين لمادة الديجوكسين يسبب اسمم تظهر أعراضه سريعة وقوية، متمثلة في قيء وألم شديد في المعدة وإغماء وهلوسة وزيادة كبيرة في ضربات القلب، يتم التعامل معها بنقل المصاب لأقرب مستشفى لعمل غسيل معدة، مؤكدةً أن أربعة أقراص من "اللانوكسين" ربما تتسبب في وفاة من تناولها فورًا.