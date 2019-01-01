تعليق آسر ياسين يثير تساؤلات حول فبركة "رامز في الشلال".. كيف رد؟

05:12 م | الجمعة 17 مايو 2019
آسر ياسين

آسر ياسين

كتب: رحاب عبدالراضي

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استضاف الفنان رامز جلال الفنان آسر ياسين، أمس في برنامجه "رامز في الشلال"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، في حلقة كانت مليئة بالضحك، وعبر "آسر" بعدها عن استمتاعه بالحلقة في تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

تعليق "آسر" على الحلقة أثار استغراب البعض، فعندما نشر ضحية "رامز" صورة من حلقة أمس ويظهر فيها "جلال" وهو يرتدي بدلة من اللون الأخضر وعلق عليها بقوله "واحد رايح يتعمل فيه مقلب يلبس ايه؟! بدلة مشجَرة"؟، أثار هذا التعليق تساؤلات البعض حول مقصده.

أشار رواد "تويتر"، إلى أن تعليق آسر يدل على اتفاقه مع رامز على تمثيل "المقلب"، في برنامج "رامز في الشلال"، فغرد أحدهم "أنت كنت عارف إن هيتعمل فيك مقلب يا عالمي ولا ايه"، وأضاف آخر: "رايح يتعمل فيه مقلب.. ده أنتا قربت تسجلها في الشهر العقاري".

وتوالت التعليقات المؤيدة لفبركة برنامج "رامز"، بحسب تعليق آسر "يعني أنت كنت عارف إنت رايح يتعمل فيك مقلب علشان كدا كنت عامل حسابك"، "هو باقي أحد يصدق برامج المقالب إذا زكية زكريا كانت تمثيلية وباعتراف طاقمها وهي قبل عشر سنوات فما بالك اليوم؟".

 

هذه التعليقات والإشارة إلى فبركة برنامج "رامز" أثار استياء الفنان آسر ياسين معلقا: "فين زلة اللسان ديه ؟ هو أي تلكيك علشان نموت الأفيه وخلاص طيب واحد رايح برنامج مسابقات ومكنش عارف إنه مقلب يلبس ايه!! چاكتة شجر".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.

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