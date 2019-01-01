من دعا به بُدلت سيئاته حسنات.. دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

01:47 ص | الجمعة 17 مايو 2019
الدعاء- صورة أرشيفية

الدعاء- صورة أرشيفية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

"الإفتاء": استخدام "الشطاف" في نهار رمضان لا يٌفطر

"الإفتاء": استخدام "الشطاف" في نهار رمضان لا يٌفطر

صلح بين بشرى ومحمد رمضان: "هنشتغل مع بعض"

صلح بين بشرى ومحمد رمضان: "هنشتغل مع بعض"

مسلسل زلزال.. محمد رمضان يصور 18 ساعة يوميا

مسلسل زلزال.. محمد رمضان يصور 18 ساعة يوميا

"الرئاسة": السيسي يهنئ القوات المسلحة والمصريين بذكرى العاشر من رمضان

"الرئاسة": السيسي يهنئ القوات المسلحة والمصريين بذكرى العاشر من رمضان

أوصى الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالاستزادة من الدعاء خلال شهر رمضان الكريم، الذي تزداد فيه النعم وقبول الدعاء، وقال: "للصائم دعوة لا ترد".

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية الدعاء المستحب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك:

دعاء اليوم الثاني عشر

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

خلال تنزههم.. أسرة تعثر على قطعة ذهب قيمتها 24 ألف دولار بالصدفة

خلال تنزههم.. أسرة تعثر على قطعة ذهب قيمتها 24 ألف دولار بالصدفة

أثناء تجول الرجل فى طريقة  وجد حجرا غريبا لم ينتبه إليه، فركلته ابنته بقدمها ليكتشف أنه قطعة ذهب.
خبراء يحذرون: عاصفة شمسية تضرب الأرض.. غدا

خبراء يحذرون: عاصفة شمسية تضرب الأرض.. غدا

حذر خبراء الطقس في مركز "نوا" الأمريكي للتنبؤ بالطقس من عاصفة جيومغناطيسية أحدثتها الشمس، ستضرب الأرض غدا.
فيديو جديد.. مكة محمد صلاح على الأنفيلد: "يالا بقى يا بابا"

فيديو جديد.. مكة محمد صلاح على الأنفيلد: "يالا بقى يا بابا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا آخر لـ"صلاح" رفقة ابنته على ملعب الأنفيلد.
بعد استئصال سمية الخشاب له.. تعرف على وظائف الطحال وخطورة الجراحة

بعد استئصال سمية الخشاب له.. تعرف على وظائف الطحال وخطورة الجراحة

بعد حديث الفنانة سمية الخشاب أمس عن فقدانها الطحال بسبب طليقها الفنان أحمد سعد، نعرض ماهو الطحال وفوائد وجود في الجسم وأضرار فقدانه
من دعا به كتب له حجة مقبولة.. دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

من دعا به كتب له حجة مقبولة.. دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

تستعرض "الوطن" الدعاء المستحب في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك.