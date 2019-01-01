من دعا به بُدلت سيئاته حسنات.. دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

أوصى الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالاستزادة من الدعاء خلال شهر رمضان الكريم، الذي تزداد فيه النعم وقبول الدعاء، وقال: "للصائم دعوة لا ترد".

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية الدعاء المستحب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك:

دعاء اليوم الثاني عشر

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".