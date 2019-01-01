من دعا به بُدلت سيئاته حسنات.. دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

الدعاء- صورة أرشيفية
أوصى الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالاستزادة من الدعاء خلال شهر رمضان الكريم، الذي تزداد فيه النعم وقبول الدعاء، وقال: "للصائم دعوة لا ترد".
وتستعرض "الوطن" في السطور التالية الدعاء المستحب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك:
"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".
"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".
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تستعرض "الوطن" الدعاء المستحب في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك.
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