فيس بوك تتخذ إجراءات قاسية ضد حسابات إسرائيلية "مزيفة"

10:32 م | الخميس 16 مايو 2019
فيس بوك

فيس بوك

كتب: الوطن

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حذفت شركة فيس بوك، 265 حسابا وصفحات ومجموعات وأحداث مرتبطة بإسرائيل على كل من "فيس بوك وإنستجرام"، في إطار معالجة ثغرات الخصوصية وخطاب الكراهية الذي يتضمنه موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، أنها حذفت تلك الحسابات بسبب "سلوك زائف" تقوم به تلك الحسابات تجاه المستخدمين في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وأوضحت أن النشاط نشأ في إسرائيل، واستهدف المستخدمين في عدة دول منها نيجيريا والسنغال وتوجو وأنجولا والنيجر وتونس، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأكد ناثانيل جليتشر، المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني في فيس بوك، أن مجموعة "أرخميدس" الإسرائيلية تعد مصدرا لبعض الأنشطة الزائفة تلك، لافتًا إلى أن المؤسسة تلك وجميع الشركات التابعة لها محظورة من فيسبوك، وأصدر خطاب إيقاف لها.

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