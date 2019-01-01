"إزاي تنام في دقيقتين؟".. الحل في 6 خطوات

قلة النوم مشكلة منتشرة بشكل كبير في العالم كله، وتتعدد أسبابها من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى.

ويواجه كثير من الأشخاص مشاكل الأرق وقلة النوم، ما جعل الأطباء والاختصاصيين يعملون على إيجاد عدد من الطرق التي تساعد على النوم، بحسب موقع "سبوتنيك " الروسي.

وطور الجيش الأمريكي طريقة للمساعدة على النوم السريع بأقل الخطوات، تلك الطريقة ساعدت 96% من الطيارين الذين خضعوا لتدريبات على مدى 6 أسابيع على النوم، في غضون دقيقتين فقط.

ولهذه الوسلية 6 مراحل، تبدأ أولها بالجلوس على حافة السرير مع وضع الهاتف بوضعية الصامت وإضاءة مصباح الطاولة بجوار السرير.

أما الخطوة الثانية، فهي ممارسة بعض التمارين لإرخاء عضلات الوجه، كالابتسام مثلا، وبعدها الاسترخاء ومد الذراعين بشكل قوي للأسفل.

وعن رابع الخطوات، فهي التنفس بعمق والحفاظ على التركيز مع إرخاء عضلات الساق إلى أن تستلقي، وتبدأ الخطوة الخامسة بعدم التفكير بأي شيء لمدة 10 ثوان بمجرد أن تدرك أن جسمك كله دخل بمرحلة الاسترخاء.

وتستند الخطوة السادسة والأخيرة على التفكير بحالتين، الأولى أنك مستلق في قارب بمنتصف بحيرة وتنظر إلى السماء والثانية بأنك تجلس على أرجوحة تهتز ببطء.