مؤسس تيليجرام يحذر من خطر جديد في واتس آب

09:10 م | الخميس 16 مايو 2019
واتساب

واتساب

كتب: الوطن

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تحدث مؤسس موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام، بافل دوروف، عن المشاكل الأمنية في لتطبيق واتس آب التي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين.

وانتقد دوروف هذا الأمر في تصريحات صحفية قال فيها إن بيانات مستخدمي برنامج المحادثات واتس آب ليست محمية ويمكن الوصول إليها، بحسب موقع سبوتنيك الروسي".

وذكر مؤسس تيليجرام أنه "في كل مرة تظهر ثغرة أمنية في برنامج واتس آب، ليحاول القائمون عليه إصلاحها تظهر ثغرة أخرى"، مضيفا أنه بمتابعة هذه الثغرات يمكن التعرف على أن عيوب الخوارزمية التي يعمل عليها النظام قد تركها عمدا مطوري البرنامج.

وأشار بافل إلى أن واتس آب لا يقوم فقط بنشر مصدر الكود التابع للتطبيق، كما يفعل العديد من المطورين بما في ذلك تيليجرام، وإنما يخلط ملفات الخدمة حتى لا يتمكن الأشخاص من معرفة ما يوجد بعيدا.

ويعتقد مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير دوروف أن واتس آب والشركة التي تملكه فيس بوك يمكن أن تترك هذه الثغرات الأمنية في الكود بناء على طلب من الأجهزة الأمريكية الخاصة.

وتابع بافل أنه في غضون 6 سنوات لم تدل تيليجرام لطرف ثالث عن دايت واحد من المعلومات، بينما قام كل من فيس بوك وواتس آب بمشاركة المعلومات مع كل من يدعي أنه يعمل لصالح الحكومة.

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