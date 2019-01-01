"شرب المياه وتجنب الشمس".. نصائح على الإفطار تجنبك الأنيميا في رمضان

خلال فترة الصيام يفقد الجسم الكثير من السوائل عن طريق العرق بسبب ارتفاع الحرارة، ما يؤدي للإصابة بالأنيميا، الأمر الذي يشكل خطورة على الخص وربما يتسبب في فقدانه الوعي.

وفي حديث لـ"الوطن" قدم الدكتور محمد عبد الجواد استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، مجموعة من النصائح للوقاية من الأنيميا.

تنظيم الوقت

فترة الصيام طويلة وتصل لـ 15 ساعة، ما يستدعي تنظيم الوقت حتى يمكن تجنب حدوث الإرهاق والتعب الشديد، ويجب اختيار الأوقات التي لا تكون فيها الشمس حارقة، ويفضل عدم التعرض إلى ارتفاع الحرارة لتجنب فقدان سوائل الجسم بسرعة.

عدم التعرض لآشعة الشمس

أوضح "الدكتور محمد" أنه يجب على الصائم تقليل تعرضه للشمس قدر الإمكان، حتى لا يصاب بالإجهاد الحرارى، و ينصح بارتداء قبعة تحمي الوجه من أشعة الشمس.

وجبة الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار هي أهم وجبة خلال شهر رمضان، ويجب الحرص على تنوع المصادر الغذائية فى تلك الوجبة، فيبدأ الصائم بتناول شراب مسكر " تمر باللبن، عصير" لرفع نسبة السكر بالدم، وبعدها يتناول بالحساء (الشوربة) بعد انتزاع الدهون منها من خلال تبريدها بالثلاجة وإزالة السطح المتجمد وتناولها.

وبعدها يتناول الشخص طبق سلطة مكون من 4 أنواع من الخضروات على الأقل، ويجب أن تضم الوجبة الرئيسية بروتين حيواني أو نباتي، بالإضافة إلى رغيف من الخبز البلدي أو 4 ملاعق من الأزر أو المكرونة.

ويفضل عدم تناول أي طعام أخر بعد وجبة الإفطار لمدة ساعة على الأقل، حتى يبدأ الجهاز الهضمي فى العمل، ويمكن تناول قطعتين من الحلويات كحد أقصي لتجنب الشعور بالعطش خلال النهار.

الابتعاد عن المشروبات ذات الألوان الصناعية

نصح الدكتور "محمد" بالابتعاد عن المشروبات التى تحتوى على ألوان صناعية أو سكريات مرتفعة لأنها تسبب العطش، وتناول كميات مناسبة من الماء، بمعدل كوب من الماء كل نصف ساعة، حتى يمكن للجسم الاستفادة منها.

تقليل تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين

أوضح الدكتور "محمد" أنه يفضل عد تناول المشروبات مثل الشاي والقهوة نظرا لاحتوائهم على نسبة عالية من الكافيين.

ونصح الدكتور "محمد" بتناول بعض الأطعمة التي تساعد على التخلص من الإنيميا مثل الكبدة وخاصة البقري، فهى من الأطعمة الغنية بالحديد والبروتينات، بالإضافة إلى الخضروات الخضراء مثل السبانخ، الجرجير، البروكلى، البقدونس، فهى من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

ويمكن تناول معلقة من العسل الأسود في الفترة ما بين الإفطار او السحور لتعويض الجسم عنا يفقده من سوائل وسكريات ومعادن، حيث أنه غني بالحديد.