20 مليون دولار ثمن أقدم سيارة "بورشه" في التاريخ

11:04 ص | الثلاثاء 14 مايو 2019
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السيارة

كتب: الوطن

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خلال عرض مزاد "سوذبي" الشهير للسيارات، جرى الإعلان عن أنه سيتم عرض أقدم سيارة من صنع شركة "بورشه" الألمانية في التاريخ، وذلك مقابل دفع مبلغ كبير للغاية.

ووفقًا لما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن موقع "ياهو نيوز"، أن تاريخ صنع السيارة يعود إلى عام 1939، حيث أنها صممت لقطع سباق مسافته 1500 كيلو متر، بين برلين وروما في العام نفسه، وجرى إطلاقها قبل قيام الحرب العالمية الثانية بعدة أشهر.

ومن المفترض أنه سيجرى بيع السيارة مقابل 20 مليون دولار على الأقل، حيث أنها ستصبح بذلك أغلى سيارة "بورش" في التاريخ.

كما أن تلك السيارة استخدمت في فيلم السباق العالمي الشهير "لو مان"، حيث تم بيعها في عام 2017 مقابل 14 مليون دولار.

 

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