"فيفا": مكة محمد صلاح أحرزت هدف الموسم في الـ"بريميرليج"

06:44 ص | الثلاثاء 14 مايو 2019
محمد صلاح برفقة نجلته "مكة"

محمد صلاح برفقة نجلته "مكة"

كتب: كريم عثمان

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نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابها الرسمي "فيفا بالعربي"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لهدف الطفلة "مكة" نجلة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، جناج نادي ليفربول الإنجليزي.

وعلقت صفحة "الفيفا" على "تويتر"، على الفيديو بأنه "هدف الموسم"، معتبرين أنه أفضل هدف في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك عقب تتويج النجم المصري بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنقضي.

يذكر أن فريق ليفربول تقابل أمام نادي وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز الريدز في اللقاء بهدفي السنغالي ساديو ماني مقابل لا شيء، ليتساوى مع الفرعون المصري واللاعب الجابوني "أوباميانج"، ويتقاسم الثلاثة الجائزة.

 

 

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