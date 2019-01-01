"من دعا به أعطي ثواب بني إسرائيل".. دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان

01:29 ص | الثلاثاء 14 مايو 2019
الدعاء- صورة أرشيفية

الدعاء- صورة أرشيفية

كتب: مصطفى الصبري

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أوصى الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالاستزادة من الدعاء خلال شهر رمضان الكريم والذي تزداد فيه النعم وقبول الدعاء، وقال "للصائم دعوة لا ترد".

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية الدعاء المستحب في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم التاسع

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دعا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في اليوم التاسع من رمضان: 

"اللهم اجعل لي فيهِ نصيباً من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخُذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقي، يا أرحم الراحمين".

ثواب الدعاء

أما عن ثواب هذا الدعاء، فقد قيل أنه "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ ثَوَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ".

وفضل الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على عالمي زمانهم حسبما فسّر العلماء قول الله سبحانه وتعالى:"يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ"، بأن منحهم نعما عظيمة؛ دنيوية، ودينية، أما الناحية الدينية فكان منهم الأنبياء والرسل، وعن الجانب الدنيوي، فقد جعلهم ملوكا، كما أنه لم ينل أحد من العالمين مثل النعم التي آتاها الله لبني إسرائيل في ذلك الوقت.

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