فاتورة هاتف بالسعودية بـ27 مليون جنيه.. وفتح تحقيق رسمي

قررت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير السعودية، فتح تحقيق، لكشف حقيقة فاتورة هاتف تابع لها، بلغت قيمتها 6 ملايين ريال (نحو 27 مليونا و315 ألف جنيه مصري).

وذكرت مصادر أن الهيئة أرسلت خطابا إلى الفرع للاستفسار عن مدى تأمين "خط" الهاتف من أي استخدامات خارجية أو استخدامات لا تخص الفرع من أشخاص مجهولين، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الهيئة، في خطابها، إن "الطلب جاء من الفرع للتأكد من صحة الفاتورة، وسلامة الخطوط، وعدم استخدامها من متطفلين، وهل هي فاتورة فرع واحد؟ أم فروع عدة؟ وكم هي المدة التي صدرت فيها الفاتورة؟، وهل أصبحت ملزمة الدفع؟ أم لا تزال هناك مراجعات لصحة الفاتورة بالمبالغ الفلكية؟".

وأشار المتحدث باسم الهيئة في عسير، علي محمد آل مرعي، إلى أنه "بإذن الله نزودكم بالمعلومات في حال توافرها بشكل دقيق".

ومن جهته، رفض مدير إدارة الإعلام بشركة الاتصالات السعودية "stc" محمد الرشيدي، التصريح، قائلا إن "تلك بيانات عملاء أفراد أو مؤسسات خاصة أو حكومية، ولا يمكن الكشف عنها".