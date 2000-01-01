لماذا لم يسخر رامز جلال من ريا أبي راشد في حلقة اليوم؟

حلت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، ضيفة الحلقة الثامنة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر قناة MBC مصر.

ولاحظ متابعو البرنامج عدم سخرية رامز جلال من ضحيته في حلقة اليوم، على عكس ما هو متبع مع جميع ضيوف البرنامج على مدار الحلقات السبع الماضية.

وبدأ رامز جلال حلقة اليوم من برنامجه "رامز في الشلال" بوصلة مديح في الإعلامية ريا أبي راشد، حيث قال: "الماكياج معرفش طريق وشها، الإكستنشن مهوبش ناحية شعرها، ده غير خفة دمها، أنا في حيرة بين إني معجب بيها وبين هرمون الشر اللي جوايا".

وفي الجزئية التي يرتدي فيها الضيف طوق الورد، قال: "وردة لابسة وردة".

وظهرت ريا أبي راشد، في لقطة تطعم فيها الفيل المتواجد في البرنامج، ليعلق رامز جلال قائلًا: "ريا أبي راشد بتأكلك يابن المحظوظة".

ويبدو أن رامز راعى كون ريا أبي راشد، تعمل في قنوات MBC، التي تذيع برنامجه "رامز في الشلال"، منذ عام 2000، حيث قدمت برنامج "ستارز"، الذي كان يعرض على قناة MBC2.

كما قدمت ريا برنامج سكوب على فضائية MBC، وهو يعتبر أشهر وأنجح برامجها، وكانت تستضيف خلاله نجم عالمي بشكل أسبوعي، وهو ما جعله مميزًا عن غيره من البرامج.

ومنذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت"، إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

وريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.