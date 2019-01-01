تعرف على ضحية "رامز في الشلال" اليوم

تقع الإعلامية ريا أبي راشد، ضحية الحلقة الثامنة في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة "MBC مصر".

وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

ريا أبي راشد، مقدمة برامج تلفزيونية ومنتجة لبنانية بريطانية، اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب العالمي Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها.